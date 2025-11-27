AEW Dynamite: Jon Moxley venció a Máscara Dorada en el Torneo Continental Classic

Esta noche, en la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos una gran lucha como parte de la Blue League del Torneo Continental Classic, en donde Jon Moxey se enfrentó al talentoso luchador aéreo mexicano, Máscara Dorada, actual Campeón Mundial de Tríos CMLL.

Este fue el regreso de Mox al torneo, por primera vez desde el 2023. Por su parte, Máscara Dorada debutó este año en el torneo. La campana sonó y Mox arrojó a Dorada a la lona y lo puso en una llave a la cabeza, pero con tijeras al cuello, Dorada reaccionó. Mox atacó con tope suicida a Dorada y luego, lo arrojó contra la lona y le conectó un brainbuster.

► Momento clave

Dorada conectó a Mox con una patadota enzuigiri a la cabeza, luego, le aplicó su Code Red. Dorada metió en una palanca al brazo a Mox, pero este logró escapar. Luego, Dorada se lanzó con un shooting star press desde lo alto de la tercera cuerda, pero Mox lo evitó y lo puso en su read naked choke para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Pues, así las cosas, Mox toma la delantera y se lleva los primeros tres puntos de la Blue League del Torneo AEW Continental Classic 2025.