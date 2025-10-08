AEW Dynamite: Jon Moxley vence a Tomohiro Ishii en una batalla brutal llena de intensidad

Jon Moxley y Tomohiro Ishii ofrecieron una guerra sin tregua, demostrando por qué son dos de los gladiadores más feroces del panorama internacional. En un combate cargado de fuerza, sangre y resistencia, Moxley logró imponerse tras una batalla bastante intensa.

► La lucha

El enfrentamiento comenzó con ambos intercambiando antebrazos sin descanso, hasta que Ishii logró derribar a Moxley con un potente tackle, obligándolo a salir del ring. Fuera del cuadrilátero, el intercambio continuó con duros chops, pero Moxley aprovechó un descuido para lanzar al japonés contra el poste. Con la distracción del árbitro, Marina Shafir intervino con piquetes a los ojos, permitiendo que Moxley castigara a Ishii con patadas que lo mandaron contra la barricada.

Moxley centró su ataque en la rodilla de Ishii, buscando debilitarlo. El japonés reaccionó con un antebrazo y un suplex que cambiaron el ritmo de la pelea, aunque pronto fue sorprendido por un lariat de Moxley que lo dejó sangrando por la nariz. Tomohiro respondió con una Powerbomb, pero la cuenta solo llegó a dos. La intensidad creció con cada golpe, evidenciando el desgaste de ambos luchadores.

► Momentos clave

Uno de los puntos más impactantes fue cuando Ishii conectó un cabezazo y un tackle que casi le dan la victoria, pero Moxley reaccionó con un rodillazo directo al rostro, dejando a los dos tendidos en la lona. Cuando lograron levantarse, el excampeón mundial aplicó un Piledriver y un pisotón que no bastaron para el triunfo, pero demostraron su dominio.

Ishii intentó una última ofensiva con antebrazos y un candado a ras de lona, sin embargo, Moxley revirtió con un suplex seguido de un DDT. Finalmente, Moxley aplicó su llave de rendición, forzando al árbitro a detener la lucha y decretar su victoria en una de las batallas más físicas de la noche.

¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Jon Moxley reafirma su estatus como uno de los competidores más peligrosos del circuito, mientras que Tomohiro Ishii, pese a la derrota, se mantiene como un símbolo de resistencia y coraje. No sería sorpresa que ambos vuelvan a cruzarse en el futuro, en una revancha que promete aún más intensidad.