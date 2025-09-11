AEW Dynamite: Hangman Adam Page acepta desafío de Kyle Fletcher en All Out

Hangman Adam Page demostró una vez más por qué es el campeón al vencer a Josh Alexander en un combate brutal, impulsado por su deseo de vengar la humillación que la Don Callis Family infligió a su amigo Kenny Omega.

Desde el primer campanazo, Page tomó la delantera con feroces castigos, mientras Alexander respondía con suplexs, incluyendo uno ejecutado sobre el filo del ring.

La lucha se mantuvo al filo de la tensión, con intercambios constantes de golpes que pusieron al público al borde de sus asientos. Page sobrevivió a un Ankle Lock y a un Death Valley Driver desde la segunda cuerda, antes de conectar un Deadeye sobre el filo del ring, seguido de un Orihana Moonsault. Cuando parecía que la interferencia de Don Callis, Lance Archer y Rocky Romero podía cambiar el rumbo del combate, Page logró deshacerse de todos y cerrar la contienda con un Buckshot Lariat que le aseguró la victoria.

►Un nuevo reto para Adam page

Tras el combate, un exhausto pero triunfante Adam Page tomó el micrófono para reafirmar su posición como campeón y su compromiso de defender el honor de Kenny Omega. Sin embargo, su celebración fue interrumpida por Kye Fletcher, quien apareció para desafiarlo públicamente.

Después de un intenso intercambio de palabras, ambos acordaron oficialmente enfrentarse en All Out, con la condición de Page de que nadie interfiera en la lucha, asegurando un combate limpio y decisivo entre dos talentos dispuestos a dejarlo todo en el ring.

► Adam Page vs. Kyle Fletcher en All Out

Con este pacto, Hangman Adam Page se prepara para defender su título ante un nuevo rival mientras continúa demostrando por qué es uno de los campeones más dominantes de la AEW.