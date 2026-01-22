AEW Dynamite: FTR vence a los debutantes Jordan Oliver y Alec Price

Dos jóvenes talentos debutaron en AEW, Jordan Oliver y Alec Price, quienes buscaron hacerlo de gran manera, enfrentando a uno de los equipos más fuertes y actuales Campeones de Parejas de la empresa, FTR.

Cash Wheeler y Dax Harwood iniciaron el combate enfrentando a Jordan Oliver y

Alec Price, en una lucha que rápidamente mostró el contraste entre juventud y colmillo luchístico.

Cash tomó el control desde el arranque, imponiendo el ritmo ante Oliver, aunque Price sorprendió con una cuna que encendió las alarmas al llegar solo a dos. Visiblemente molestos, los integrantes de FTR respondieron con castigo en la esquina, buscando cortar cualquier intento de reacción.

La dinámica cambió cuando Price tomó el relevo y, junto a Oliver, logró expulsar a FTR del ring con un ataque aéreo. El dúo joven aprovechó la confusión para aislar a Dax Harwood y estuvo cerca de llevarse la victoria, aprovechando la velocidad y la coordinación.

Sin embargo, un derechazo oportuno de Harwood permitió a FTR recuperar el control y reorganizarse en el momento justo.

► Momentos claves

Price y Oliver estuvieron a segundos de la victoria tras una secuencia combinada sobre Dax, pero la resistencia del veterano permitió el relevo salvador. Acto seguido, FTR conectó su clásica Máquina Destrozadora, asegurando el conteo de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a FTR como una de las parejas más sólidas del circuito, mientras que Price y Oliver dejaron una grata impresión en su primer combate como equipo en AEW.