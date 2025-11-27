AEW Dynamite ESENCIAL | Swerve y Hangman arrasan la celebración de Samoa Joe

Anoche, en la más reciente edición de AEW Dynamite, hubo grandes luchas, con resultados inesperados, sobre todo, victorias de luchadores menos fuertes ante rivales más fuentes, todo, como parte del inicio del Torneo Continental Classic 2025. Pero, el hecho más violento de la noche ocurrió cuando los ex Campeones Mundiales de Peso Completo AEW, «Hangman» Adam Page y Swerve Strickland, se unieron de manera inesperada para ir a buscar a Samoa Joe, el nuevo monarca máximo de AEW, quien le quitó el título a Hangman en el PPV AEW Full Gear 2025.

Tony Schiavone presentó al nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Samoa Joe, quien llegó al ring con su título y junto a Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita de The Opps. Joe le quitó el micrófono a Schiavone y le dijo que esta noche se trataba de celebrarlo a él, así que se fuera del ring sacando su trasero de campesino si no quería arruinarle la noche y tener consecuencias.

► Así fue el violento choque entre los alumnos de The Opps y Swerve Strickladn y Adam Page

Justo en ese mismo momento, se mostró que en el parqueadero de AEW, apareció una lujosa camioneta SUV. De la misma se bajó Swerve Strickland con una grapadora y una cadena alrededor del cuello. Al igual que Hangman Page, quien salió con otra cadena alrededor del cuello.

Before @SamoaJoe can even THINK about starting his celebration, @SwerveConfident + Hangman Adam Page make their way into the building! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/BYxA2oJB80 — All Elite Wrestling (@AEW) November 27, 2025

Los fans empezaron a corear: «Who’s House? Swerve’s House!», pero Joe respondió que esta era la casa de The Opps. Y apareció la seguridad. Joe dijo que todo salió en torno al plan y se mostró un video de The Opps garantizando su victoria y que ganar el título en el pasado PPV, AEW Full Gear 2025. «Yo soy el luchador más grande de esta industria», señaló Samoa Joe, antes de decir que iba a presentar a «el eje de todo», Hook, quien fue fuertemente abucheado por los aficionados.

Hook apareció y dijo que Joe tenía razón, que todos los campesinos rednecks eran muy estúpidos para ver que estaban ante el mejor luchador de segunda generación que el negocio había visto. Strickland apareció por entre los fans, la música del Hangman sonó y tuvimos una toma de este tomando un shot en el bar y agarrando una botella de cerveza. La seguridad de The Opps, alumnos de su academia, rodearon el ring y unos se le fueron encima a Page, pero este los noqueó. Strickland y Page se metieron al ring con las cadenasen el cuello, y aunque The Opps y Samoa Joe lograron salir huyendo, Strickland y Page atacaron a los de seguridad, con la grapadora y ahorcándolos con la cadena en el cuello hasta que los réferis de AEW aparecieron para ayudarlos.

Hangman + @SwerveConfident send a VERY CLEAR message to The Opps the only way they know how! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/IRlXUuBFSO — All Elite Wrestling (@AEW) November 27, 2025