AEW Dynamite ESENCIAL | «Hangman» Adam Page y Samoa Joe protagonizan un intenso cara a cara antes de WrestleDream 2025

Anoche martes, AEW realizó una edición especial y atípica de Dynamite. Atípica porque se realizó un día martes, dado que el día de transmisión normal de Dynamite es el miércoles. Pero, debido a que esta noche hay béisbol, el canal TBS emitirá la MLB, la liga profesional de béisbol de Estados Unidos, un deporte muy seguido en dicho país y del cual lograron los derechos de transmisión televisiva, significando para ellos una gran cantidad de rating.
Y especial, porque se realizó el denominado Title Tuesday, en donde estuvieron muchos de los títulos de AEW en juego. Sin embargo, uno que no estuvo en juego fue el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Y todo porque su monarca, «Hangman» Adam Page, defenderá el título el próximo sábado 18 de octubre, en el PPV AEW WrestleDream 2025, ante nada más y nada menos que el poderoso y peligroso Samoa Joe.
► Así fue el duro careo entre «Hangman» Adam Page y Samoa Joe en AEW Dynamite
Pues, precisamente, ambos abrieron el más reciente show de Dynamite para tener una dura e intensa confrontación, que fue solo de palabras, pues contrario a WWE, precisamente para diferenciarse de ellos, en AEW existe un código a los que los luchadores se adhieren y es el no contacto físico durante el careo previo a una gran lucha. Esto fue todo lo que se dijeron:
— EXCALIBUR: «¡AEW Dynamite les llega desde el Daily’s Place en Jacksonville, Florida! Soy Excalibur, acompañado por la Máquina Humana del Supléx, Taz, y el Dragón Americano, Bryan Danielson, y estaremos con ustedes durante dos horas y media esta noche en este martes tan especial. Y, en el ring, ¡el inigualable Tony Schiavone!«
— TONY SCHIAVONE: «¡Qué gusto estar de vuelta en Jacksonville! ¡Qué gusto traerles nuestro regreso a casa con este Title Tuesday! Y fanáticos, como saben, dentro de una semana, el sábado en WrestleDream, en el PPV por HBO Max desde St. Louis, se decidirá el campeonato mundial. Y para comenzar nuestro Title Tuesday, tendremos un cara a cara con los combatientes. Primero, el campeón mundial, ¡’Hangman’ Adam Page!«
— EXCALIBUR: «Bryan, hace apenas seis días, Hangman Adam Page se encontraba luchando junto a Powerhouse Hobbs y Samoa Joe. Pero dentro de una semana en St. Louis, Missouri, Hangman Page se enfrentará uno a uno con Samoa Joe». Sí, las cosas se complicaron en ese combate por equipos y se calentó un poco la situación entre Samoa Joe y Hangman Adam Page. ¡Pero ahora tenemos este increíble combate por el Campeonato Mundial de AEW en Wrestle Dream!»
— TONY SCHIAVONE: «Y fanáticos, qué batalla será dentro de una semana. Aquí está el retador, el ex Campeón Mundial, damas y caballeros, ¡Samoa Joe!»
— EXCALIBUR: «Samoa Joe es alguien que conocen muy bien. Es un hombre de temperamento explosivo y que no tolera el irrespeto, sea intencional o no, fácilmente».
— TAX: «Oh, absolutamente. Y les digo que Hangman Adam Page tendrá mucho trabajo con este hombre, Samoa Joe. Ha sido un ‘mal paso’ durante muchos, muchos años. Samoa Joe señaló correctamente la semana pasada que, aunque Hangman Page ha vencido a muchos para convertirse en campeón mundial de AEW por segunda vez, nunca ha vencido a Samoa Joe».
— TONY SCHIAVONE: «Caballeros, gracias por aceptar no recurrir a la violencia en este cara a cara. El gran evento es el próximo sábado, dentro de una semana. El piso es suyo, campeón».
— «HANGMAN» ADAM PAGE: «Han sido seis años de AEW Dynamite por todo el país, internacionalmente, y durante mucho tiempo aquí en Daily’s Place. Y en esos seis años, he ganado, he perdido, he cometido incendios, me he disfrazado del Hombre Malvavisco Stay Puft, y una vez creo que hasta me propusieron matrimonio.
«Pero la semana pasada, nunca me había sentido tan confundido como cuando tú, Joe, perdiste el control conmigo. Me ofrecí, voluntariamente, para formar equipo contigo y con Will Hobbs para enfrentar a los Death Riders, una lucha que ya había terminado hacía tiempo. Y cuando ganamos el combate por equipo… tú lo perdiste. Lo perdiste completamente. Confusión. Confusión, Joe. Pateaste. Gritaste. Y cuando vino la seguridad, extendiste el brazo y me golpeaste de sorpresa en la cara.
«Maldición. Maldita sea, estoy confundido. Pero no por mucho tiempo, porque me miraste a los ojos y me gritaste: ‘Nunca me vencerás’. Ahí está. De eso se trata esto. Te pusiste frente a mí, viste que sostenía el campeonato mundial, un título que una vez tuviste y que ambos sabemos que significa más que cualquier otra cosa en este deporte. Lo sabes y yo lo sé. Me viste con él y en un instante decidiste que lo querías.
«Joe, has estado enojado durante mucho tiempo. No conmigo y ni siquiera con los Death Riders. Has estado enojado contigo mismo, distraído de lo que realmente importa en la lucha profesional. Así que, Joe, tendrás tu oportunidad en WrestleDream, pero déjame decirte esto: no te ganaste esta oportunidad porque pateaste y gritaste, ni porque me golpeaste de sorpresa. Te di esta oportunidad porque te lo debo. Te lo debo.
«Y en All In, tú, The Opps, media docena más, todos pusieron su cuerpo y su salud en riesgo para asegurarse de que mi lucha con Jon Moxley por este campeonato mundial fuera justa por primera vez. Lo aprecio. Lo respeto. Y te lo debo. Joe, lo entiendo. Lo entiendo. Sin esa ayuda, nunca podría haber ganado este campeonato. Nadie podría. Nadie podría.
«Pero el pago por mi gratitud se detiene ahí. Joe, en WrestleDream, tendrás la oportunidad de ganar este campeonato. Pero Joe, no permitiré que me lo quites».
— SAMOA JOE: «Damas y caballeros, todo lo que dijo este hombre es absolutamente cierto. Pero ya que estamos hablando de verdades incómodas, permítanme compartir algunas propias. Porque, verán, cuando lo miro al otro lado del ring, mi problema no es que seas el campeón. No, mi problema es que cuando te miro, no veo la cima de la lucha profesional. Veo a un pretendiente.
«Porque tienes razón. La verdad es que no serías campeón de AEW si la intervención oportuna de Los Opps no lo asegurara. La verdad es que has salido semana tras semana y nadie te ha respaldado más que nosotros. Y si no lo hubiéramos hecho, no serías el hombre que eres ahora.
«Y saben qué, dicen que esto es inesperado. No, me sorprende que no haya pasado antes. Porque tienes razón, me olvidé de quién era. Estaba tan cegado persiguiendo a los Death Riders, que olvidé que el verdadero objetivo es el hombre que se llama a sí mismo campeón. Y tú, amigo mío, no eres campeón.
«De hecho, no pienses que no me doy cuenta. Vienes aquí con esta farsa de ‘campeón luchador y defensor’. Oye, joven, aquí tienes una oportunidad única. Ahora tienes 10 minutos para prepararte. Es la estafa más vieja del libro. Lo entiendo, estás inflando tus estadísticas. Y luego sales con toda esta falsa gratitud, diciendo que nos debes algo. ¡No! Yo te di la oportunidad y solo vengo a cobrar lo que se debe.
«Y la verdad más incómoda de todas es que frente a mí está un fraude, y he venido a comprobarlo. Así que en WrestleDream, cuando estés en ese ring frente a mí, déjame explicarte lo que realmente pasará: te voy a vencer, romper y torturar. Y luego tú intentarás responder, darás lo mejor de ti. Y en un momento clave, tendrás la oportunidad de ser el hombre que dices ser. De ser un campeón. Y en ese momento, te voy a dejar inconsciente y tomaré tu cinturón. Y despertarás con la verdad: te mostré quién eres realmente. Conocerás tu lugar y el mundo tendrá un campeón mundial legítimo».
— ADAM PAGE: «Espera, espera. ¿Un fraude? ¿No soy campeón? ¿Un pretendiente? Dos veces campeón mundial y un pretendiente… ¿por qué siempre tengo que explicarle a tipos duros como tú que la prueba de quién soy no está en tu opinión de mí? Está cuando suena la campana. Joe, tienes razón. Con un cuello dañado y la cabeza maltrecha, probablemente me ganarás por un tiempo en WrestleDream. Lo reconozco.
«Pero, por cada golpe que me des, yo te devolveré dos. Y si me aplicas la llave, Joe, no me rendiré de nuevo. Cada segundo que pase en este combate, la ventaja estará de mi lado. Porque no puedes superarme. Y cuando termine la lucha, Joe, cuando suene la campana final y estés en el suelo, después de haber sido vencido de la manera más justa posible, espero que traigas la misma energía que trajiste en All In. Espero que sí. Que traigas esa energía por amor a la lucha profesional, al respeto de este deporte y de este campeonato. Espero que te levantes, me des la mano, me mires a los ojos y reconozcas que soy el campeón del mundo».
— EXCALIBUR: «Ambos hombres dieron predicciones muy apasionadas de lo que sucederá en Wrestle Dream. Pero dentro de una semana, lo sabremos. ¿Será Samoa Joe el campeón mundial de AEW por segunda vez, o continuará el reinado de «Hangman» Adam Page? Todo sucede en vivo en St. Louis, dentro de una semana, en PPV por HBO Max. La pasión de estos hombres fue increíble. No podemos esperar por Wrestle Dream en St. Louis. Y esa fue una forma increíble de iniciar esta transmisión de dos horas y media».