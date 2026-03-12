AEW Dynamite: Death Riders vencen a Takeshita y Hechicero con trampa

Los Death Riders: Jon Moxley y Claudio Castagnoli, se enfrentaron a Konosuke Takeshita y Hechicero, representantes de la Don Callis Family, en un combate por equipos que mostró bastante rudeza y fuerza.

La lucha comenzó con Claudio y Hechicero midiendo fuerzas en el centro del ring. El mexicano sorprendió al suizo con su estilo técnico, escapando de una llave de muñeca y derribándolo con una tacleada de hombro antes de conseguir una cuenta de dos.

El combate tomó ritmo cuando Moxley y Takeshita finalmente se enfrentaron. Ambos corrieron hacia las cuerdas para intentar derribarse con tacleadas de hombro, en una secuencia que terminó con el japonés imponiéndose físicamente.

Hechicero también tuvo momentos destacados, conectando maniobras técnicas y sorprendiendo con una variación de tijeras de cabeza sobre Castagnoli. Sin embargo, la experiencia de los Death Riders permitió que retomaran el control en varios pasajes del encuentro.

Takeshita también brilló cuando contrarrestó una dormilona de Moxley para ejecutar una Blue Thunder Bomb que estuvo cerca de darle la victoria a su equipo.

La lucha se volvió cada vez más caótica cuando los cuatro luchadores comenzaron a intercambiar golpes y relevos rápidos, con Castagnoli sacando a Hechicero del ring en un momento clave mientras Mox intentaba una llave de rendición.

► Momento clave

En los instantes finales, Claudio y Hechicero intercambiaron ataques cerca de la esquina del cuadrilátero. Tras esquivar al árbitro por poco, el suizo aprovechó la distracción. Claudio Castagnoli aplicó un piquete a los ojos y un paquetito al mexicano para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

La celebración fue breve. Lance Archer y Mark Davis apareció para atacar a los ganadores junto al resto de la Don Callis Family. Durante el caos, Takeshita recibió una silla de acero, pero se negó a usarla, lo que generó tensión dentro del grupo.

Antes de retirarse, Takeshita encaró a Moxley y dejó claro su siguiente objetivo: quitarle el campeonato Internacional en Revolution este domingo.