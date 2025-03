AEW Dynamite: Cope venció a Wheeler Yuta y este dejó tirado a Jon Moxley

En la más reciente edición de AEW Dynamite, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Cope, también conocido como Adam Copeland, venció a Wheeler Yuta, la cual duró poco más de 11 minutos.

El combate comenzó con ambos forcejeando en un candado inicial y toma de réferi, y Cope le dio a Yuta un golpe en la esquina. Luego, lo llevó nuevamente contra las cuerdas, pero Yuta intentó conectarle una patada.

Cope lo bloqueó y lo castigó en el exterior del ring. Yuta tomó la ofensiva y consiguió una cuenta de dos. Luego, subió a las cuerdas, pero Cope lo interceptó y se unió a él en lo alto, Yuta logró derribarlo con un cabezazo y luego se lanzó desde las cuerdas con otro cabezazo sobre Cope, cubriéndolo para otra cuenta de dos.



Cope evitó el Cattle Mutilation y lo revirtió en un crossface, pero Yuta giró para llevarlo a un toque de espaldas, y así romper la llave. Cope respondió con un Impaler DDT, pero cuando intentó continuar su ataque, Yuta lo sorprendió con una Busaiku Knee que lo mandó fuera del ring.

Acto seguido, Yuta lo regresó al cuadrilátero y buscó la cuenta, pero no logró la victoria. Finalmente, Cope sorprendió a Yuta con una Spear y se llevó la victoria.

Después del combate, Cope tomó la mano de Yuta y le dijo que eso era lo que se sentía el respeto. Jon Moxley bajó al ring visiblemente molesto y se puso cara a cara con Yuta, pero Yuta lo empujó y se marchó hacia la rampa.

Moxley lo siguió por un momento, pero se detuvo cuando Yuta continuó su camino sin mirar atrás. Mox se dirigió a Cope y le lanzó una advertencia de cara a su lucha este domingo 09 de marzo de 2025, en el PPV AEW Revolution 2025.

Wheeler Yuta has walked out! Now the AEW World Champion Jon Moxley enters his title match against Cope…alone!

