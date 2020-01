AEW inició con pie derecho el 2020. Ha puesto dos buenos espectáculos para su programa insignia, AEW Dynamite, que se transmite por la cadena TNT, y con ello ha logrado vencer a NXT en cuanto a audiencia y rating, superando los 900 mil televidentes por segunda semana consecutiva.

► AEW Dynamite se extenderá hasta el 2023

Al parecer, en este 2020 las buenas noticias para los fanáticos de AEW no cesan; All Elite Wrestling y WarnerMedia anunciaron que AEW Dynamite se extenderá hasta 2023, con un acuerdo de cuatro años por un total de 175 millones de dólares. El acuerdo, según se informa, cuenta con una opción para el cuarto año, a un «precio significativamente mayor», e incluiría el lanzamiento de un nuevo programa para la compañía. He aquí el comunicado de prensa:

«LA NUEVA SENSACIÓN DE LUCHA LIBRE ALL ELITE WRESTLING EXTENDIÓ SU ACUERDO MULTIANUAL

AEW DYNAMITE extendido hasta el 2023

WarnerMedia da luz verde a la nueva serie AEW

AEW DYNAMITE en TNT es una de las 20 mejores series en cable y ha llegado a casi 32 millones de espectadores en todas las plataformas en solo tres meses

Pasadena, 15 de enero de 2020.- WarnerMedia anunció hoy una relación ampliada con All Elite Wrestling (AEW), la nueva e innovadora compañía de lucha libre que ya ha redefinido la lucha con un éxito rotundo después de solo unos pocos meses. WarnerMedia ha extendido su acuerdo para AEW DYNAMITE, una de las 20 mejores series en cable, hasta 2023. Además, las partes acordaron lanzar otra noche de acción de AEW, ofreciendo más de los luchadores favoritos de los fanáticos, con un segundo espectáculo periódico.

‘Cuando Tony Khan me compartió por primera vez su idea de comenzar una nueva empresa de lucha libre, me impresionó su audacia de enfrentarme a un contendiente que ha sido el único en el juego durante veinte años, y finalmente creí que juntos podríamos unir su visión para un producto nuevo y auténtico’, dice Kevin Reilly, director de contenido, HBO Max, president, TNT, TBS y truTV. ‘Los fanáticos han hablado y después de solo tres meses, hemos visto a AEW sacudir al mundo de la lucha libre y esto solo continuará a medida que desarrollemos este impulso‘.

AEW DYNAMITE explotó en la escena de la lucha libre cuando se estrenó en TNT como el show de lucha libre número 1 de la noche. Ha seguido produciendo episodios de alto rendimiento cada semana con un promedio de 1,2 millones de espectadores en total y 654 mil en el segmento 18-49 por episodio, en visualización en vivo y hasta 7 días después. En solo tres meses, AEW DYNAMITE ha llegado a casi 32 millones de personas en todas las plataformas. El programa también ofrece la audiencia de lucha libre más joven de la televisión.

‘Cuando lanzamos AEW hace un año, queríamos comenzar una revolución que interrumpiría el negocio de la lucha libre, pero todos dijeron que se necesitaría un socio de televisión semanal para hacer que AEW sea real a los ojos de todos, sobre todo, los fanáticos’, Dijo Tony Khan, presidente y dueño de AEW.

‘Lo que prácticamente nadie se dio cuenta en ese momento era que Kevin Reilly y TNT estaban comprometidos con este mismo movimiento desde el primer día, y su creencia en nosotros hizo posible que AEW pensara y actuara en grande desde el principio. ¡Aquí estamos, solo tres meses de episodios de los miércoles en la noche, y ahora nos hemos extendido hasta 2023!. Ahora estamos haciendo la última declaración de que el equipo de AEW y TNT está aquí para quedarse y brindar a los fanáticos más de la gran lucha que los fanáticos exigen y merecen«.

Los encuentros semanales llenos de acción continúan transmitiéndose en vivo los miércoles a desde las 8 p.m. hasta las 10 p.m., horario del Este, como parte de la programación de TNT de una televisión grande que va hacia adelante, que brinda a los televidentes el mejor asiento en la casa para historias electrizantes, personajes dinámicos y eventos emocionantes. Como una franquicia global, AEW ya ha asegurado acuerdos de transmisión en el Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania y está disponible en más de 100 países a través del servicio de suscripción AEWPlus.com. Ambas partes están explorando continuamente formas de ampliar aún más esta relación.

WarnerMedia anunció en mayo de 2019 que estaba trabajando con AEW, utilizando su posición como una compañía de medios global de la próxima generación para ayudar a convertir esta empresa en una franquicia mundial de lucha libre profesional. WarnerMedia también ha estado ofreciendo a los fanáticos acceso exclusivo a los eventos PPV de AEW, que comenzaron en mayo de 2019, a través de la plataforma B / R Live.

Su próximo evento, REVOLUTION, que tendrá lugar en Chicago el sábado 29 de febrero, también se transmitirá en la referida plataforma. Con casi 100,000 compras totales de los PPV de AEW, el alto compromiso de los fanáticos de B / R Live brinda una oportunidad invaluable para construir la audiencia de AEW y maximizar su audiencia.

Además de ser un éxito en los ratings, AEW ha ganado muchos elogios por parte de un gran sector de la prensa. Newsweek lo llamó ‘Uno de los mejores shows de 2019’, y cuatro de los luchadores de AEW estuvieron nominados entre los 10 mejores luchadores de Sports Illustrated de 2019, y Jon Moxley fue nombrado ‘Luchador del año’.

El Washington Post también escribió que ‘AEW … es una oportunidad única en la generación para presentar la lucha profesional de manera diferente, con un enfoque en la diversidad y la inclusión en el ring, tanto en el alto mando como en la audiencia’. USA Today se refirió a la empresa como los ‘nuevos niños geniales’, Y el New York Post declaró que AEW DYNAMITE ‘mostró la excelente acción dentro del ring por la que cual se dio a conocer’. Complex describió a AEW DYNAMITE como un espectáculo ‘de primera categoría’ y Film escribió que ‘AEW es lo mejor y más refrescante que lucha libre profesional ha tenido en años’.

AEW es una nueva empresa global de lucha libre que presenta una lista de diversos luchadores de clase mundial, brindando a los fanáticos una nueva experiencia de lucha por primera vez en 20 años. AEW es más que una lucha libre. Es un movimiento impulsado por los fanáticos. Centrado en competiciones rápidas y de alto impacto, AEW ofrece a los fanáticos más atleticismo junto con análisis deportivos reales.

Fundado por el presidente y dueño Tony Khan, AEW está encabezado por Cody & Brandi Rhodes, Chris Jericho, Jon Moxley, The Young Bucks (Matt & Nick Jackson), Kenny Omega y Hangman Adam Page. La lista de luchadores también está llena de competidores increíblemente hábiles, incluidos Nyla Rose, Awesome Kong, Dustin Rhodes, Jungle Boy, Dr. Britt Baker, MJF, Pac y SCU. Además de ser talentos en el ring, Cody, Brandi Rhodes, The Young Bucks y Kenny Omega también son ejecutivos de la marca.«

Respecto a este nuevo acuerdo, que incluye el lanzamiento de un nuevo espectáculo (aunque sin mayores detalles), Dave Meltzer indicó lo siguiente:

«Cuando se lance el nuevo programa, las grabaciones del miércoles se ampliarían y también incluirían los encuentros grabados para AEW Dark, que no va a desaparecer. Esto significa que habrá cuatro horas a la semana del producto, lo que permitirá más tiempo para mostrar más talento, que ha sido limitado por el formato actual.»

Las reacciones no se hicieron esperar, empezando por el mandamás de AEW, Tony Khan, también damos a conocer lo que han dicho otros ejecutivos y superestrellas de la compañía ante el ya referido anuncio:

«¡4 años más! ¡4 años más! ¡4 años más!»

«¡4 años más! ¡4 años más! ¡4 años más!»

«La revolución continuará siendo televisada»

«Lo hicimos, chicos. The Dark Order logró que AEW extienda su acuerdo hasta el 2023»

«Lo hicimos, chicos. The Dark Order logró que AEW extienda su acuerdo hasta el 2023«

«Como la cara de AEW, Me encantaría fingir que esto es impactante. Pero no»

«¡Me gusta tener una casa en TNT! ¡Gracias por extender el acuerdo! ¡Estoy tan emocionada por «hacer el trabajo»! AEW viniendo a ustedes»

«¡Me gusta tener una casa en TNT! ¡Gracias por extender el acuerdo! ¡Estoy tan emocionada por «hacer el trabajo»! AEW viniendo a ustedes»

This is tremendous news! We couldn't be any more thrilled. Our hard work couldn't pay off without your dedication. Thank you for taking the ride with us! SO MUCH MORE TO COME!!! #AEWDynamite