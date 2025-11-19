AEW DYNAMITE + COLLISION 19 DE NOVIEMBRE 2025 .— Este miércoles, AEW presenta un episodio especial combinado de Dynamite y Collision donde veremos luchas de alto impacto como preámbulo a Full Gear. En una de ellas, Kazuchika Okada, enfrentará a Máscara Dorada con la estipulación Double Jeopardy. Si Okada gana, la Don Callis Family obtendrá una oportunidad futura por el Campeonato Mundial de Tríos CMLL que Dorada comparte con Místico y Neón; si gana Dorada, será él quien se convierta en contendiente al Campeonato Unificado AEW. Okada llega tras retener su título ante Bandido. Dorada, por su parte, viene con impulso tras sus pasadas apariciones en AEW, donde demostró que puede competir al más alto nivel con su estilo aéreo y técnico. La acción de AEW Dynamite y AEW Collision se emite desde la Agganis Arena, en la Universidad de Boston, Massachusetts.

La Campeona de la TV ROH, Red Velvet, ha regresado de su lesión, y llegó el momento en que enfrente a la actual Campeona Interina de la TV ROH, Mercedes Moné, para definir quién será la única poseedora de ese título.

En mano a mano no titular, ‘Hangman’ Adam Page enfrentará a Katsuyori Shibata, miembro de The Opps.

Además, en los cuartos de final del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Megan Bayne y Marina Shafir enfrentarán a TayJay (Tay Melo y Anna Jay), mientras que las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) se medirán con Riho y Alex Windsor.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►1- Bobby Lashley vs. Ricochet Esta lucha fue para definir a quien iba a tener el lugar número 1 en el Casino Gauntler del PPV AEW Full Gear 2025, este 22 de noviembre. Antes de que la lucha iniciara,m Ricochet hizo una promo en donde dijo 'Hola' a su esposa, Samantha Irvin y dijo que iba a conseguir que MVP y su banda le dieran el respeto que se merecía. Los fans le mandaron a callarse de forma muy grosera. Lashley agarró a Ricochet por la garganta y lo lanzó sobre la tercera ropa para que cayera sobre Gates of Agony. Ricochet recibió un tremendo lazo al cuello de Lashley, y esquivó una spear e hizo una rodada a espaldas. Ricochet conectó un shooting star press, pero Lashley logró revertir la situación. Ricochet luego intentó usar al réferi cfomo escudo humano, pero, de todas formas, terminó recibiendo el remate final de Lashley. El Final Spear de Bobby Lashley para una rápida victoria. Valoración 5.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una interesante lucha, en donde Bobby Lashley volvió a mostrarse poderoso.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►2- Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander vs. Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin De cara a la lucha de tríos del PPV AEW Full Gear 2025, en donde habrá 1 millón de dólares en juego, esta noche The Young Bucks vieron la oportunidad de entrar al ring para prepararse mejor para esta lucha. La lucha inició con Nick Jackson y Dante Martin dándose con todo, hasta que Dante sacó ventaja con una superkick y entró Alexander y Darius al combate, quienes siguieron la intensidad. Alexander conectó a Darios con patadas voladoras. Más adelante, Sky sacó del ring a los Jackson, pero Alexander evitó que les cayera encima. Poco después,. Matt y Alexander se emepzaron a gritar y hubo un encontronazo que lo aprovechó Sky y casi se lleva la lucha con una rodada a espaldas. Darius luego sacó a Alexander del encordado y le cayó encima a los Bucks con un bello tope suicida. Metió a uno de ellos al ring y consiguió una cuenta en dos segundos. Poco después, The Young Bucks atacaron a Dante con su BTE Trigger y con su Tony Khan Driver para casi ganar la lucha. Alexander llegó y puso punto final. El Final Candado al tobillo de Josh Alexander para hacer rendir a Dante Martin. Valoración 7.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, siempre destacados The Young Bucks en sus combates.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►3- Mike Bailey vs. Shelton Benjamin Esta lucha fue para elegir a quien tendrá la ventaja siendo la posición número dos en la lucha Casino Gauntlet para el PPV AEW Full Gear 2025. El final llegó cuando Speedball conectó un doble rodillazo a Benjuamin y logró con una rodada a espaldas una cuenta en dos, pero Benjamin le conectó una superkick. MVP distrajo al réferi y Benjamin le conectó un súplex alemán lo remató. Benjamin fue azotado de cabeza contra una barricada tras una huracarrana de Speedball. Speedball luego conectó a Shelton con una shooting star press, pero el toque de espaldas llegó solo a dos segundos. El Final Superkick de Shelton Benjamin para ganar por cuenta de tres. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, realmente, Shelton Benjamin tiene talento para luchar a nivel individual.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►4- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vs. Orange Cassidy y Roderick Strong Orange Cassidy de The Conglomeration y Roderick Strong de Paragon hicieron equipo para enfrentarse a The Death Riders, quiene después de su dura derrota en Blood and Guts 2025, dejaron claro que a Tony Khan que estaban buscando una lucha, una riña, una pelea contra los que fueran. Los Jinetes de la Muerte conectaron a Strong en ataque por equipo, al doble, y derribaron también a Cassidy. Strong luego le dio un rodillazo en la nuca a Moxley. Cassidy apareció y conectó a Mox con un DDT. Cassidy buscó una plancha cruzada sobre Castagnoli, pero este lo tomó en el aire, aunque Castagnoli no pudo hacerle mucho. Orange Cassidy luego conectó su Stundog Millionaire al suizo. Poco después, hubo un despelote, todos se dieron contra todos, The Death Riders atacaron a sus rivales con un Doomsday Device, pero Strong conectó un súperplex a Mox. Cassidy conectó con su Orange Punch a Daniel García que apareció para distraer a todos, pero Wheeler Yuta también lo distrajo y logró que Castagnoli le diera a Cassidy con su antebrazo europeo y Mox lo pusiera en su movida final para hacerlo rendir. El Final Jon Moxley hizo rendir con su bulldog choke a Orange Cassidy. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un combate violento, intenso, como siempre ocurre con The Death Riders.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►5- Toni Storm y Mina Shirakawa vs. Alex Windsor y Riho Esta lucha fue como parte del os cuartos de final del torneo para definir a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Toni Storm y Mina Shirakawa llegaban con la moral baja tras la brutal derrota sufrida en Blood and Guts, pero lograron salir adelante y vencer a Windsor y Riho, quienes en Collision la semana pasada, vencieron a Maya World y Hyan para avanzar de ronda. El final llegó cuando Storm atacó con su sharpshooter a Windsor, quien luego recibió conectó patadota giratoria a la cabeza a Shirakawa, quien le devolvió todo con un súplex alemán. Luego, hubo un ataque doble de cadera en el esquinero, colocando sus traseros sobre la cara de sus rivlaes y permitiendo el final del combate, con Storm rematando a Windsor. El Final Storm Zero de Toni Storm para Alex Windsor. Valoración 5.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, muy divertida, bastante interesante.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►6- Adam Page vs. Katsuyori Shibata En esta lucha, Hangman Adam Page no expuso elCampeonato Mundial de Peso Completo AEW. Page empezó arrojando a Shibata contra la mesa de comentaristas, luego este lo arrojó contra la barricada LED, dañando las luces. Page le dio algunos golpes y lo metió al ring, en el esquinero le dio pisotones. Más adelante, Shibata tomó ventaja y lo golpeó varias veces, buscó darle su PK, pero Page lo azotó contra el esquinero antes de que pudiera hacerlo y le dio una patada voladora. El réferi resultó noqueado en un caos que hubo y Shibata pudo darle un golpe bajo a Page y ponerlo en una palanca al brazo hasta que Page tocó las sogas, el réferi volvió en sí y ordenó acabar con la calle. Más adelante, Page evitó un ankle lock cuando su bota logró deslizarse y tomó ventaja con un lariat al cuello y con su remate final sentenció todo. El Final Buckshot Lariat de Hangman Adam Page para la cuenta de tres. Valoración 8.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Muy buena lucha, bastante divertida.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►7- Tay Melo y Anna Jay vs. Megan Bayney Marina Shafir Esta lucha también fue parte de los cuartos de final del torneo para definir a las nuevas y primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Bayne empezó con toda, luego hubo caos y todas quedaron fuera del ring. Jay arrojó a Bayne contra las escaleras metálicas y Tay Jay luego se lanzaron con una doble plancha cruzada al unísono desde la barricada para atacar a sus oponentes. Más adelante, Jay atacó con un súplex alemán a Shafir. Y Tay Jay se unió en equipo para atacar a Bayne, logrando una buena en dos segundos, pero cuando Jay aplucó a Bayne el Queen Slayer, esta logró sobrevivir y atacarla en el esquinero y darle el paso a Shafir para llevarse la lucha. El Final Mother's Milk de Marina Shafir para hacer rendir a Anna Jay. Valoración 5.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha interesante, buena.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►8- Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada Esta lucha es especial, pues era de doble oportunidad. Si Okada ganaba, como pasó, la Don Callis Family obtendría una oportunidad titular a futuro por el Campeonato Mundial de Tríos CMLL que ostentan Máscara Dorada, Místico y Neón del Sky Team. Sin embargo, por el otro lado, si Máscara Dorada ganaba, iba a obtener una oportunidad por el Campeonato Unificado AEW ante Okada. Este fue el primer mano a mano de Dorada y Okada, luego de que hace dos meses, lucharan en una triple amenaza en el PPV AEW All Out 2025, allí también estaba Konosuke Takeshita en esta lucha. La lucha empezó con Dorada siendo tirado a la lona con una tacleada de hombro. Okada luego se salió del ring y el réferi le contó los 10 segundos, por lo que Dorada se bajó del ring para perseguirlo mostrándose frustrado. Luego, le cayó dos veces encima con un tope suicida. Okada luego le respondió con un powerbomb, pero Dorada le respondió arrojando al morca contra la barricada de protección y atacándolo con un cutter y una huracarrana. Okada evitó una plancha de 450 grados. El final llegó cuando Dorada atacó a Okada en el esquinero con una huracarrana y ahí sí conectó su plancha de 450 grados, pero Okada logró evitar la derrota, le dio co ntodo en el esquinero y Okada atacó a Dorada con un tremendo powerbomb. Dorada evitó un Rainamker con una rodada a espaldas, pero Okada lo pateó con patadas voladoras y le propinó el Raging Fire, es decir, le conectó el remate final de su enemigo, Kazuchika Okada, con quien, curiosamente y ante todo pronóstico, es parte del grupo The Don Callis Family. El Final Rainmaker de Kazuchika Okada. Valoración 6.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha aceptable, interesante, pero que se quedó corta y tuvo errores.

AEW DYNAMITE + COLLISION 19 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Kazuchika Okada vs. Máscara Dorada ►9- LUCHA POR EL CAMPEONATO FEMENIL INDISPUTABLE DE LA TELEVISIÓN ROH: Red Velvet vs. Mercedes Moné Mercedes Moné ganó el fin de semana pasado su campeonato número 13 y se midió esta noche ante la Campeona Mundial de la Televisión ROH, Red Velvet, quien luego de meses fuera del ring por una lesión, volvió al ring ante Moné, quien está a tres días de buscar quitarle el Campeonato Mundial Femenil AEW a Kris Statlander en el PPV AEW Full Gear 2025. Moné era la Campeona Interina Mundial de la Teleivsión ROH y esta noche enfrentó a al monarca original, quien estuvo cinco meses fuera del ring, pero no pudo quitarle el título de unificación y se programó Moné como la nueva Campeona Mundial Indisputable de la Televisión ROH. La lucha inició con dinámica, pues Moné rápidamente le hizo una rodada a espaldas a Velvet y casi gana por cuenta de dos. Velvet logró reaccionar de la misma forma, con otra rodada, pero todo quedó en tablas. Más adelante, Moné recibió una patadgota en la garganta en el esquinero y se salió del ring, tomó los dos títulos y se los pasó por la cara a Kris Statlander, para que Velvet le cayera encima por la espalda con puñetazos. Moné luego conectó un súpex y la cuenta llegó solo a dos segundos. Moné luego fue sorprendida con una rodada a espaldas. El final de la lucha llegó cuando Moné falló una meteora en el esquinero, Velvet le aplicó un azotón contra la lona, pero Moné sobrevivió. Tras un intercambio de golpes, Moné conectó otro de sus remates finales a Velvet para ganar un título más. El Final Avalanche Knee Drop de Mercedes Moné para haber ganado la lucha. Valoración 7.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una interesante lucha femenil, violenta.

► Tras la lucha, Moné celebró en frente de Kris Statlander, quien la quiso atacar a traición, pero Moné la sorprendió con su Statement Maker y la hizo rendir.