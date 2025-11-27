AEW Dynamite: Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy en el Torneo Continental Classic 2025

Esta noche, en el evento estelar del AEW Dynamite especial denominado Víspera al Día de Acción de Gracias 2025, vimos cómo Claudio Castagnoli logró vencer a Orange Cassidy, en una lucha que es parte de la Blue League del Torneo Continental Classic 2025.

El suizo le dio a Cassidy un rodillazo al abdomen, este reaccionó con un tremendo DDT. Castagnoli atacó a Cassidy con puñetazos y golpes con los codos. Cassidy conectó un Tornado DDT para Castagnoli y buscó el Orange Punch, pero Cassidy lo atacó con su Antebrazo Europeo.

► Momento clave

Sin embargo, Cassidy sorprendió a Castagnoli con su Beach Break y casi gana. Castagnoli atacó a Cassidy con un lazo al cuello y le conectó un Neutralizer. Cassidy intentó una rodada a espaldas, pero Castagnoli se salvó y con su Antebrazo Europeo logró la victoria por cuenta de tres.

Tras la lucha, Renée Paquette intentó entrevistar a The Death Riders, pero se armó una brutal pelea entre Los Jinetes de la Muerte, Roderick Strong, Kevin Knight, Mike Bailey, Máscara Dorada, The Don Callis Family y Orange Cassidy.

Dorada voló con un hermoso moonsault desde lo alto del esquinero para caerles a todos encima. Kazuchika Okada veía desde la rampa de entrada. Y la función terminó con Orange Cassidy atacando a WHeeler Yuta con un brutal Orange Punch.

► ¿Y ahora qué?

Pues, la rivalidad de The Death Riders con The Conglomeration y Paragon está al rojo vivo, así que se vienen buenas luchas y más historias y rivalidades. Además, el Torneo Continental Classic 2025 está hasta ahora empezando, así que hay que esperar el paso de las semanas.