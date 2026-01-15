AEW Dynamite Carnage: Darby Allin somete a PAC en una auténtica guerra

Darby Allin y PAC protagonizaron un enfrentamiento marcado por la violencia, la cual llegó desde antes que sonara la campana, demostrando que el odio de Allin contra los Death Riders sigue vigente.

El duelo comenzó con Darby Allin sorprendiendo a PAC con un Tope Suicida antes de que este llegara al ring, llevando la acción entre el público y lanzándose desde lo alto con un Coffin Drop. El británico respondió con dureza, estrellando a Allin contra la barricada y castigándolo con un suplex, antes de retirar los escalones metálicos para aplicarle un devastador Belly to Belly Suplex contra el metal.

PAC mantuvo el control con castigos constantes, dejando a Darby visiblemente dañado y que parecía que en cualquier momento iba a terminar cayendo.

► Momentos claves

Una aparente lesión en el tobillo de PAC permitió a Allin reaccionar. El luchador conectó varios golpes consecutivos en ringside y en el filo del ring, cambiando el ritmo del combate. Aunque PAC intentó salvarse colocando al árbitro como escudo, Darby logró aplicar el Scorpion Deathlock, pero la rendición no fue vista debido a la caída del oficial.

La intervención de Wheeler Yuta con una silla parecía inclinar la balanza, pero Darby Allin lo neutralizó rápidamente. Aprovechando la situación, colocó la silla sobre el tobillo de PAC y lo aplastó con un Coffin Drop, antes de encerrarlo nuevamente en el Scorpion Deathlock, obligándolo finalmente a rendirse.

► ¿Qué pasará ahora?

Darby Allin consiguió una nueva victoria contra los Death Riders, buscando terminar con esta agrupación, aunque es claro que este triunfo no terminará con el grupo.