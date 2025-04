AEW Dynamite: Adam Page venció a Josh Alexander

Esta noche, en la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos cómo el querido por los fans, «Hangman» Adam Page, logró vencer al ex Campeón Mundial de Peso Completo TNA Wrestling, Josh Alexander, quien hizo su debut en la empresa esta noche.

Alexander fue presentado como The Walking Weapon y fue parte de esta lucha de cuartos de final del Torneo Copa Fundación Owen Hart 2025, siendo su debut parte del comodín o Wild Card que tenía la empresa para este torneo.

Page tomó la delantera con un Fallaway Slam, seguido de un antebrazo giratorio y un lazo al cuello volador desde la segunda cuerda. Luego hizo girar a Alexander por el aire con otro potente lazo al cuello. Ambos terminaron sobre la ceja del ring, donde Page lanzó a Alexander con un azotón de espaldas que lo hizo estrellarse contra la ceja del encordado.

Después, Page se lanzó con un moonsault desde la tercera cuerda sobre su rival, y lo estrelló contra la lona con un powerbomb, pero Alexander resistió la cuenta. Alexander reaccionó lanzando a Page contra la lona desde sus hombros, luego le aplicó un Ankle Lock, pero Page logró llegar a las cuerdas. Acto seguido, Page ejecutó un Dead Eye, pero Alexander volvió a zafarse.

Alexander respondió con una plancha cruzada a través de la cuerda inferior que llevó a ambos fuera del ring. Al devolver a Page al cuadrilátero, Alexander intentó de nuevo el Ankle Lock, pero Page lo sorprendió con una rodada a espaldas para quedarse con la victoria. Después del combate, Kyle Fletcher y Don Callis bajaron al ring.

Fletcher y Page comenzaron a golpearse en la rampa de entrada, mientras Callis le susurraba algo a Alexander. Cuando Page se preparaba para el Buckshot Lariat, Alexander lo atacó por la espalda y se marchó. Fletcher remató a Page con un brainbuster, dejándolo tendido en la lona.

"The Protostar" Kyle Fletcher faces off against his next #OwenHartCup opponent Hangman Adam Page, but what does Don Callis want with Josh Alexander?!

