AEW DYNAMITE 9 DE ABRIL 2025 .— Kris Statlander y Thunder Rosa recientemente hicieron equipo para enfrentar a Megan Bayne y Penelope Ford. A pesar de mostrar buena coordinación y ofensiva conjunta, Statlander y Rosa fueron derrotadas. Ahora llegó el momento de que combatan entre ellas, pues ambas participan en el Torneo de la Fundación Owen Hart. Esta lucha significará la primera ocasión en que se enfrentan en un mano a mano. La ganadora pasará a la semifinal, donde enfrentará a quien gane el encuentro entre Jamie Hayter y Billie Starkz. Como un condimento extra, la Campeona Mundial AEW, ‘Timeless’ Toni Storm, estará en la mesa de comentaristas. ¿Quién se alzará con el triunfo? La acción de AEW Dynamite se emite desde la Chesapeake Employers Insurance Arena, en Catonsville, Maryland.

Después de la campal que se armó entre los Death Riders y los Opps en Dynasty, se ha programado una lucha de parejas entre miembros de ambas facciones, así que veremos a Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta contra Samoa Joe y Hook.

Además, Swerve Strickland no está dispuesto a claudicar en su guerra contra los Death Riders. Por ello lo veremos enfrentar en mano a mano a PAC, una combinación inédita.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

►Iniciamos la velada con el Campeón mundial contra el gladiador de la tierra del sol naciente.

AEW DYNAMITE 9 de abril 2025 | Resultados en vivo | Kris Statlander vs. Thunder Rosa Jon Moxley vs. Katsuyori Shibata Toma de referee, Ambos a ras de lona hacen derribadas o forcejean al mero estilo de lucha grecorromana. Moxley arrincona a Shibata, intenta hacerle algo pero Shibata lo abofetea, luego, ambos inician una competencia de machetazos al pecho, hasta Moxley decide darle una patada en la cara... Ahora, Shibata arrincona a Moxley en el esquinero y le da un rodillazo a la nuca. Lariat de Moxley, cubre, 1, 2... Pero lo que no esperaba Shibata era luego de romper ese conteo, un Martinete. Shibata logra un Penalty Kick sobre Moxley, eso sí, luego Moxley atrapa a Shibata y le saca la victoria por rendición... Una técnica, porque la decreta el árbitro, Shibata no se rindió. El Final Bulldog Choke de Moxley. Valoración 7.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

«Uno de los motivos de evitar que Swerve sea Campeón Mundial fue Hangman Page. Fue lo que deseabas y nosotros te seguimos queriendo», dicen los Bucks#AEWDynamite pic.twitter.com/ditGPFq5vC — DDSD Wrestling (@dosdossolodos) April 10, 2025

►Luego de un muy necesario segmento entre Los Young Bucks, Kenny Omega, Kazuchika Okada y Swerve Strickland… PAC ataca por la espalda a Strickland y así entramos a la siguiente lucha.

AEW DYNAMITE 9 de abril 2025 | Resultados en vivo | Kris Statlander vs. Thunder Rosa PAC vs. Swerve Strickland PAC corre a por Strickland, éste le responde con Big Boot. Luego, otro más. Con PAC a las afueras del ring, Strickland camina por el filo del ring y le da una patada en la cara. No contento con ello, agarra a PAC y lo estrella en el escalón metálico. Una vez regresan al ring, PAC intenta una Corbata pero se come un Power Bomb contra el esquinero. La lucha es pausada, PAC sale del ring. Regresa cojeando pero se come una Superkick de Strickland. Luego, Strickland sube al esquinero, lo estalla de frente con Pisotón. Cubre, 1, 2 y 3. El Final Swerve Stomp. Valoración 7.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

Toda la arena coreando el nombre de Swerve… lo sufre Booker T #AEWDynamite pic.twitter.com/daH0FGwaS1 — El Perrón (@el_wolficus) April 10, 2025

►¿Huelen eso? ¡La sangre nueva con más minutos en televisión!

AEW DYNAMITE 9 de abril 2025 | Resultados en vivo | Kris Statlander vs. Thunder Rosa Ricochet, The Beast Mortos, Action Andretti y Lio Rush vs. 'Speedball' Mike Bailey, Mark Briscoe, Will Ospreay y Kevin Knight Bailey arranca por el lado de los más nobles que una lechuga y parecía que Ricochet lo haría por el lado de la esquina ruda, pero a fin de cuentas fue Mortos. Hablando de ellos, Tijeras de Bailey y a volar Mortos. Entra Ricochet… Ah no Rush. Pide relevo Ospreay, entra, es distraído por Andretti y Rush lo derriba a traición. Ospreay e los quita de encima, salen sus compañeros y los 4 rudos también salen... Lo anterior termina con los 4 técnicos dándole en la bezaca a los rudos... Luego, aplastan a Ricochet en el esquinero, sale Ricochet… El otro que sale pero volando sobre los 3 rudos es Bailey, luego Ricochet intenta sorprenderlos, pero e quitan, Ricochet cae parado y los 4 héroes le dan en la calva. Ricochet escapa y le da el relevo a Rush que se lo da a Andretti y entre ellos aplastan a golpes a Knight. Lo anterior incluye un codazo en estéreo. Ricochet recibe l relevo, arrastra a Knight a su esquina, le da el relevo a Mortos, quien le quema el pecho a machetazos. Pero no contaba con su astucia, con Tijeras Knight se lo quita de encima y le da el relevo a Mortos. Bailey recibe el relevo, Standing Shooting Star press, luego, tiene de rodillas a Moretos y le da patadas como si le debiera dinero. No parpadeen, Standing Stomp de Ricochet a Bailey, Mortos quiere hacerle un Powerbomb a Knight pero lo anterior termina en Super DDT. RUSH y Andretti controlan a Knight, intentan más de lo mismo con Ospreay. Ricochet carga a Bailey y Death Valley Driver, pero cuando hace la cobertura, Bailey la rompe en 2. Mortos en el medio del ring, se come una Roundhouse Kick de Briscoe, la patada tipo Karata Kid de Bailey y el Reverse Frog Splash de Knight… Pero faltaba Ospreay, que remata en todo el medio el ring a Mortos, cubre, 1, 2 y 3. El Final Hidden Blade cortesía de Ospreay. Valoración 8.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Todos aquí tuvieron su momento para brillar

Aquí estaba el relevo generacional en acción Contras



Hangman Page dice que no estaba tratando de ayudar a Swerve en Dynasty. Prince Nana aparentemente va a disculparse por todo lo que sucedió entre ellos durante el último año, pero Hangman lo interrumpe.#AEWDynamite pic.twitter.com/aCr5e37R76 — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) April 10, 2025

►El club de los no MJF

The Hurt Syndicate camina hacía el ring. Vienen de retener en AEW Dynasty, cortesía de MJF.

¿Qué nos dirán? MVP dice que tiene un anuncio oficial del sindicato del dolor: los babosos que los reten, terminarán con las botas de ellos en las nachas.

Suena la música de MJF.

MJF posa al lado de Shelton Benjamin. En silencio se queda al lado de ellos.

MJF dice que ellos lastiman a las personas. Luego, les dice que de nada por ayudarlos a retener. Se queja de no ser parte del torneo en honor a Owen Hart. Pero se contenta con unirse a la facción, le pregunta sin miramientos a MVP cuál es la iniciación.

Bobby Lashley le dice que cierre la boca. Que se dio cuenta luego de que él los había ayudado. Pero que eso es lo que no le gusta de él, que es un traicionero que sólo sigue sus caprichos.

Benjamin le dice que se calme.

Lashley le dice que no lo busque, que se encontrará con su bota.

MVP somete a votación su ingreso, MVP vota a favor pero Shelton y Lashley en contra.

Don Callis anuncia que debido a las lesiones de otros miembros de la Don Callis Family están aceptando solicitudes para posibles nuevos miembros #AEWDynamite pic.twitter.com/xj2MrXA5YJ — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) April 10, 2025

►Sigue avanzando el torneo en memoria a Owen Hart, pero de la división de amazonas.

AEW DYNAMITE 9 de abril 2025 | Resultados en vivo | Kris Statlander vs. Thunder Rosa TORNEO OWEN HART: Thunder Rosa vs. Kris Statlander Candado al cuello de Statlander a Rosa, rebota así en las cuerdas pero es Rosa la que es tacleada. Se refugia Rosa en el esquinero pero Statlander le cae con antebrazo, cuando rebota en las cuerdas para seguirla castigando se come una Súper patada de Rosa, luego, con Statlander refugiada en la primera cuerda, Rosa rebota en las cuerdas y Patadas voladoras, saca así a Statlander. Cuando regresan al ring, con un DDT Statlander deja tan adolorida a Rosa que ésta se va. Statlander decide calentarle el pecho a raquetazos a Rosa. Lo anterior hasta que Rosa se cansa, regresamos al ring, Media vuelta al mundo y Rosa en la lona. Candado al cuello por parte de Statlander, pero Rosa escapa. De lo que no escapa es de que Statlander la tire contra el esquinero. Blue Thunder Bomb de Statlander a Rosa. Cubre, 1 y 2. Luego de un forcejeo, Canadian Destroyer de parte de Rosa, cubre, 1 y 2. Rebota en las cuerdas Rosa, Shinning Wizard, cubre pero no pasa de 2, la que sí llega a 3 es Statlander, luego de sacar su remate final sobre Rosa en el centro del ring. El Final Nigh Fever cortesía de Statlander. Valoración 7.2 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Es inesperado que avance Statlander

En mi opinión lo mejor de AEW actualmente, me gusta como cada vez tienen más tiempo y lugar #AEWDynamite pic.twitter.com/eFZzo7aFoc — EveZero (@EveFZero) April 10, 2025

►No hay nada más que aprender de Chris Jericho

Chris Jericho llega al cuadrilátero, dice que es el legendario Chris Jericho pero que no es más el campeón mundial de Ring of honor. Dice que además perdió un diente. Felicita a Bandido. Lo anterior no quita que dice que fue gracias a su entrometida familia.

Invita así a la suya, ‘Bad Apple’ Bryan Keith y Big Bill. Jericho les dice que él quería celebrar con los nuevos campeones mundiales AEW pero no lo hará, porque no fueron capaces.

Bill le quita la palabra. Bill dice que entiende que esté cabreado, pero que ellos dos también. Primero dice que Jericho es uno de los grandes del negocio y que por eso lo sigue. Pero no quiere ser su saco de boxeo cuando las cosas no salen como él quiere. Bill dice que no quiere ser humillado y en público, de ser así se irán los dos, Keith y él.

Demandan respeto.

Bueno Keith está callado.

Jericho le pregunta que si es verdad. Dice que los quiere, les importa y ve potencial en ellos dos. Sus victorias son las victorias de él y sus derrotas son las derrotas de él. Pero lo peor es que ellos estaban ahí cuando él perdió su corona. Jericho golpea la pantalla plasma del set, dice que no está enojado si no decepcionado… Bueno, putamente decepcionado de Bill. Golpea con el bate la pantalla hasta romperla. Dice que será mejor que él se vaya.

Parten así caminos.

Roderick Strong, Kyle O’Reilly y el nuevo TNT Champion, Adam Cole, hablan sobre lo que se viene para ellos ahora #AEWDynamite pic.twitter.com/YQcNKAx8jk — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) April 10, 2025

►¡Llegamos así al evento estelar de la noche!

AEW DYNAMITE 9 de abril 2025 | Resultados en vivo | Kris Statlander vs. Thunder Rosa The OPPS (Samoa Joe y HOOK) vs. Death Riders (Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli De Dynasty, parece que inició una programación entre The OPPS y Death Riders. Con los nombres involucrados, mínimo debe ser interesante. Yuta inicia por la esquina de los que le patean la taza con leche a los gatitos y Joe por parte de los... ¡Ellos no son técnicos! Yuta escapa del ring y Joe lo observa con decepción. Recibe el relevo Claudio Castagnoli y recibe Joe lo arrincona en el esquinero para darle con su Shinning Wizard, recibe relevo HOOK, recibe relevo Yuta, Yuta se come tres German Suplex al hilo de HOOK. Recibe el relevo Joe, con Yuta arrinconado en el esquinero, machetazo al pecho, derechazo, machetazo al pecho y derechazo y HOOk que recibe el relevo... Se come entonces HOOK la doble Big Boot de Castagnoli y Yuta. Con HOOK arrinconado, Castagnoli le clava la rodilla en el tórax. Luego, candado al cuello a ras de lona por parte de Castagnoli... HOOK logra levantarse, lo carga, pero Castagnoli lo agarra de la nuca y lo manda a la lona. Yuta tiene a HOOK en un candado al cuello a ras de lona, pero... Pero nada porque Yuta lo retiene le da el relevo a Castagnoli, ah pero mira como intenta dar el relevo HOOK. Explorer Suplex de HOOK, recibe el relevo Yuta y golpea a Joe. HOOK sin poder dar el relevo a nadie. Entra castagnoli, European Uppercut del suizo. Joe decide agarrar a putazos a Castagnoli a las afueras del ring... Volviendo al ring, HOOK tiene a Yuta en un candado de rendición, bueno, el Tazzmision de su padre, Tazz que está de narrador. Tazzmission a ras de lona para hacer rendir a Yuta, HOOK saca esa victoria contra viento y marea. El Final HOOK hace rendir a Yuta con Tazzmision. Valoración 8.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

The OPPS deben ganar los campeonatos de tríos de AEW Si la lesión de PAC es grave es mejor hacer el cambio lo más rápido posible me hubiera gustado verlo en Double or Nothing pero creo que el show especial Spring Break Thru #AEWDynamite o #AEWCollision — YayoBaraca 🇲🇽🎓 (@Yayo_Baraca) April 10, 2025