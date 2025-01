AEW DYNAMITE 8 DE ENERO 2025 .— ‘The Best Bout Machine’ Kenny Omega había estado ausente de los rings desde diciembre de 2023 debido a una diverticulitis que requirió cirugía. Aunque hizo una breve aparición en mayo, fue atacado por una versión reformada de The Elite, lo que retrasó su regreso definitivo. Finalmente, Omega reapareció en Worlds End, donde entregó a Kazuchika Okada el Campeonato Continental AEW. Apenas hace unos días luchó en Wrestle Dynasty, venciendo a Gabe Kidd en un combate ampliamente aclamado por críticos y fans, quienes destacaron la intensidad, la técnica y la carga emocional que ambos luchadores imprimieron en el ring. La victoria de Omega sobre Kidd no solo reafirmó su estatus como uno de los mejores del mundo, sino que también dejó entrever que intentará volver a la cima de AEW. La acción de AEW Dynamite se emite desde la F&M Bank Arena, en Clarksville, Tennessee.

Mark Briscoe ha tenido una serie de altercados con The Hurt Syndicate, lo cual ha conducido a lo inevitable: Un duelo directo con el ‘Todopoderoso’ Bobby Lashley.

Con una lucha en mano a mano Buddy Matthews buscará vengarse del responsable de la eliminación de Brody King en el torneo Continental Classic: Will Ospreay.

También se efectuará un Casino Gauntlet Match, y el premio para el ganador será una lucha ante Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW la próxima semana en AEW Dynamite: Maximum Carnage.

Un Casino Gauntlet Match femenil se celebrará la próxima semana, y en esta veremos un 3-Way para definir el primer puesto en esa lucha: Toni Storm vs. Kris Statlander vs. Willow Nightingale.

Además, estará presente el eterno ganador del Dynamite Diamond Ring: MJF.

AEW Dynamite 8 de enero 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro