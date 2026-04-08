Este miércoles 8 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****) Will Ospreay venció a PAC (*****) Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2) CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

Chris Jericho explica su regreso a AEW.

CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata.

Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata. Darby Allin, Brody King y Jack Perry vs. Don Callis Family (Andrade el Ídolo, Konosuke Takeshita y Mark Davis).

Kenny Omega y MJF estarán presentes.

FTR en acción.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 8 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)

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