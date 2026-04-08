AEW DYNAMITE 8 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 8 de abril 2026 | El regreso de Chris Jericho

Este miércoles 8 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)
  2. Will Ospreay venció a PAC (*****)
  3. Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)
  4. CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 8 de abril 2026 | El regreso de Chris Jericho
AEW Dynamite 8 de abril 2026.
  • Chris Jericho explica su regreso a AEW.
  • CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata.
  • Darby Allin, Brody King y Jack Perry vs. Don Callis Family (Andrade el Ídolo, Konosuke Takeshita y Mark Davis).
  • Kenny Omega y MJF estarán presentes.
  • FTR en acción.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 8 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rogers PlaceEdmonton, Alberta, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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