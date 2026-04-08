Este miércoles 8 de abril, AEW Dynamite se emitirá desde el Rogers Place, en Edmonton, Alberta, Canadá. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)
- Will Ospreay venció a PAC (*****)
- Mina Shirakawa, Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: MJF (c) venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (****)
► Momentos clave
- En la lucha de Kenny Omega, Brody King y ‘Jungle’ Jack Perry contra The Demand, hubo caos total con los seis luchadores involucrados y un gran moonsault de Jack Perry al exterior antes del cierre que dió el triunfo al equipo de Omega.
- Will Ospreay sobrevivió al castigo de PAC y remató con su ofensiva final para llevarse la victoria, consolidando su camino rumbo a Dynasty.
- Jamie Hayter neutralizó las artimañas y conectó el Hayterade sobre Julia Hart para asegurar la victoria de su equipo.
- MJF aprovechó el momento justo para asegurar la victoria sobre Speedball, reafirmando su dominio rumbo a Dynasty.
► Cartelera AEW Dynamite 8 de abril 2026
- Chris Jericho explica su regreso a AEW.
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Queen Aminata.
- Darby Allin, Brody King y Jack Perry vs. Don Callis Family (Andrade el Ídolo, Konosuke Takeshita y Mark Davis).
- Kenny Omega y MJF estarán presentes.
- FTR en acción.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 8 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rogers Place, Edmonton, Alberta, Canadá.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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