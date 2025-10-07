AEW DYNAMITE 7 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 1 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Kenny Omega, Brandido y Brody King vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander (****) CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Orange Cassidy (****) Adam Page, Samoa Joe y Powerhouse Hobbs vencieron a Jon Moxley, Daniel García y Claudio Castagnoli (*** 1/2) Toni Storm venció a Tay Melo (***) Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Lee Johnson y Blake Christian (** 1/2) Darby Allin y Kris Statlander vencieron a Wheeler Yuta y Marina Shafir (***)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 7 de octubre 2025

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: martes 7 de octubre de 2025.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Daily’s Place, Jacksonville, Florida.

Hora local y plataforma — AEW Dynamite (7 oct. 2025) — referencia: 18:00 H. Centro (CDMX) Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 01:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 02:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 10:00 / 12:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales