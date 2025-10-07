AEW DYNAMITE 7 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 1 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Kenny Omega, Brandido y Brody King vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander (****)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Orange Cassidy (****)
- Adam Page, Samoa Joe y Powerhouse Hobbs vencieron a Jon Moxley, Daniel García y Claudio Castagnoli (*** 1/2)
- Toni Storm venció a Tay Melo (***)
- Toa Liona y Bishop Kaun vencieron a Lee Johnson y Blake Christian (** 1/2)
- Darby Allin y Kris Statlander vencieron a Wheeler Yuta y Marina Shafir (***)
► Momentos clave
- Después de la lucha en la que Kenny Omega, Bandido y Brody King vencieron a Josh Alexander y los Young Bucks, reapareció Andrade, quien de inmediato atacó a Omega.
- ‘Hangman’ Adam Page y Samoa Joe tuvieron problemas. A pesar de conseguir la victoria junto a Powerhouse Hobbs frente a los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Claudio Castagnoli), terminaron discutiendo, lo que condujo a que Page le ofreciera a Joe una oportunidad por el título mundial en WrestleDream.
- Se anunció que Toni Storm enfrentará a Kris Statlander por el Campeonato Mundial Femenil AEW en WrestleDream.
► Cartelera AEW Dynamite 7 de octubre 2025
- Brodido (Bandido y Brody King) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher vs. Kyle O’Reilly.
- CAMPEONATO TBS, RETO ABIERTO: Mercedes Moné vs. ???’
- Jon Moxley vs. Tomohiro Ishii.
- PAC vs. Orange Cassidy.
- STREET FIGHT: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun).
- The Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) en acción.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: martes 7 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Daily’s Place, Jacksonville, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales