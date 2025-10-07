AEW DYNAMITE 7 DE OCTUBRE 2025 .— AEW tendrá una nueva edición de Title Tuesday, un evento presentado fuera de su día habitual de miércoles por la noche. En uno de los combates programados veremos un Double Jeopardy Match entre Brodido (Bandido y Brody King) y dos representantes de la Don Callis Family: Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Si Okada y Takeshita ganan, obtendrán una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW; si Brodido resultan victoriosos, el miembro que logre la victoria obtendrá una oportunidad por el Campeonato Unificado AEW ante Okada. La tensión entre Takeshita y Okada no es nueva, y ello podría pesar en la química del equipo: manejar las diferencias será clave para que puedan coordinarse y neutralizar a sus poderosos rivales. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.

El cartel de AEW Dynamite: Title Tuesday es:

AEW Dynamite 7 de octubre 2025: Title Tuesday