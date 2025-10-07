AEW DYNAMITE 7 DE OCTUBRE 2025 .— AEW tendrá una nueva edición de Title Tuesday, un evento presentado fuera de su día habitual de miércoles por la noche. En uno de los combates programados veremos un Double Jeopardy Match entre Brodido (Bandido y Brody King) y dos representantes de la Don Callis Family: Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Si Okada y Takeshita ganan, obtendrán una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas AEW; si Brodido resultan victoriosos, el miembro que logre la victoria obtendrá una oportunidad por el Campeonato Unificado AEW ante Okada. La tensión entre Takeshita y Okada no es nueva, y ello podría pesar en la química del equipo: manejar las diferencias será clave para que puedan coordinarse y neutralizar a sus poderosos rivales. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily’s Place, en Jacksonville, Florida.
El cartel de AEW Dynamite: Title Tuesday es:
- Brodido (Bandido y Brody King) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher vs. Kyle O’Reilly.
- CAMPEONATO TBS, RETO ABIERTO: Mercedes Moné vs. ???’
- Jon Moxley vs. Tomohiro Ishii.
- PAC vs. Orange Cassidy.
- STREET FIGHT: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP) vs. The Demand (Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun).
- The Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) en acción.
