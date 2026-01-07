AEW DYNAMITE 7 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Dynamite 7 de enero 2026 | Hangman y Swerve vs. The Opps

Este miércoles 7 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Marina Shafir, Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Toni Storm, Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
  2. Bandido venció a The Beast Mortos (*** 1/2)
  3. Brody King venció a Lee Johnson (** 1/2)
  4. Jon Moxley venció a Josh Alexander (*** 1/2)
  5. CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ante Jungle Jack Perry (****)
  6. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale venció a Mercedes Moné (c) (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 7 de enero 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 7 de enero 2026
AEW Dynamite 7 de enero 2026.
  • LIGHTS OUT MATCH: ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland vs. Powerhouse Hobbs y Hook.
  • ELIMINATOR MATCH POR UNA OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley VS. Shelton Benjamin.
  • ‘Timeless’ Toni Storm vs. Marina Shafir.
  • Bandido vs. Sammy Guevara.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 7 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: BOK Center, Tulsa, Oklahoma.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
