Este miércoles 7 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde el BOK Center, en Tulsa, Oklahoma. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Marina Shafir, Claudio Castagnoli y Daniel García vencieron a Toni Storm, Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
- Bandido venció a The Beast Mortos (*** 1/2)
- Brody King venció a Lee Johnson (** 1/2)
- Jon Moxley venció a Josh Alexander (*** 1/2)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) retuvo ante Jungle Jack Perry (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale venció a Mercedes Moné (c) (****)
► Momentos clave
- El combate de los Death Riders vs. Toni Storm, Orange Cassidy y Roderick Strong, fue un caos absoluto desde el primer segundo, con intercambios constantes y cero control del árbitro. Una intervención de Wheeler Yuta fue decisiva para modificar el curso de la batalla.
- El Campeón Mundial ROH, Bandido, tuvo una lucha no titular contra The Beast Mortos. El duelo de mexicanos terminó cuando Bandido aplicó su 21 Plex a Mortos.
- Jon Moxley tuvo un Eliminator Match con Josh Alexander. De ganar Alexander, obtendría una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. No tuvo éxito, pues Moxley lo derrotó al dejarlo sin sentido con un Bulldog Choke.
- La lucha entre Ricochet y ‘Jungle’ Jack Perry fue vertiginosa y llena de contras aéreas que mantuvieron al público de pie. La interferencia externa permitió a Ricochet retener el título en un final polémico.
- Mercedes Moné expuso el Campeonato TBS ante Willow Nightingale. Aunque Moné parecía imponerse gracias a su experiencia, Nightingale resistió, conectó su powerbomb decisivo y cerró el año coronándose como campeona.
► Cartelera AEW Dynamite 7 de enero 2026
- LIGHTS OUT MATCH: ‘Hangman’ Adam Page y Swerve Strickland vs. Powerhouse Hobbs y Hook.
- ELIMINATOR MATCH POR UNA OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley VS. Shelton Benjamin.
- ‘Timeless’ Toni Storm vs. Marina Shafir.
- Bandido vs. Sammy Guevara.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 7 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: BOK Center, Tulsa, Oklahoma.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales