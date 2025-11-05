AEW DYNAMITE 5 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver AEW Dynamite 5 de noviembre 2025 | Hangman Page, Hook y Eddie Kingston vs. The Opps

Este miércoles 29 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde The Bayou Music Center en Houston, Texas, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. TRICK OR TREAT TORNADO TAG TEAM MATCH: Orange Cassidy y Dabry Allin vencieron a Wheeler Yuta y Daniel García (****)
  2. CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vencieron a los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), al Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) y a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) (****)
  3. Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly: doble conteo fuera (*** 1/2)
  4. TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL AEW: Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter y Queen Aminata (*** 1/2)
  5. FRIGHT NIGHT 4-WAY FIGHT: Samoa Joe venció a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 5 de noviembre 2025

Cobertura y resultados | AEW Dynamite 5 de noviembre 2025 | Hangman Page, Hook y Eddie Kingston vs. The Opps
AEW Dynamite 5 de noviembre 2025.
  • Hangman Page, Eddie Kingston y HOOK vs. Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs
  • TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – PRIMERA RONDA: Mercedes Moné y Athena vs. Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale)

¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 5 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Bayou Music Center, Houston, Texas.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos