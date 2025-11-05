AEW DYNAMITE 5 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 29 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde The Bayou Music Center en Houston, Texas, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

TRICK OR TREAT TORNADO TAG TEAM MATCH: Orange Cassidy y Dabry Allin vencieron a Wheeler Yuta y Daniel García (****) CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vencieron a los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), al Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) y a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) (****) Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly: doble conteo fuera (*** 1/2) TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL AEW: Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter y Queen Aminata (*** 1/2) FRIGHT NIGHT 4-WAY FIGHT: Samoa Joe venció a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 5 de noviembre 2025

Hangman Page, Eddie Kingston y HOOK vs. Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs

TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – PRIMERA RONDA: Mercedes Moné y Athena vs. Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale)

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 5 de noviembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: The Bayou Music Center, Houston, Texas.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales