AEW DYNAMITE 5 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 29 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde The Bayou Music Center en Houston, Texas, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- TRICK OR TREAT TORNADO TAG TEAM MATCH: Orange Cassidy y Dabry Allin vencieron a Wheeler Yuta y Daniel García (****)
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vencieron a los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), al Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) y a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) (****)
- Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly: doble conteo fuera (*** 1/2)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS FEMENIL AEW: Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter y Queen Aminata (*** 1/2)
- FRIGHT NIGHT 4-WAY FIGHT: Samoa Joe venció a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK (****)
► Momentos clave
- FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) vencieron a los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson), al Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) y a JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey), convirtiéndose en retadores de Brodido (Bandido y Brody King) por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.
- Las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) avanzaron en el torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW venciendo a Jamie Hayter y Queen Aminata. La intervención sutil de Thekla fue decisiva.
- En la estelar, Samoa Joe superó a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK, obteniendo una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en Full Gear frente a ‘Hangman’ Adam Page.
► Cartelera AEW Dynamite 5 de noviembre 2025
-
Hangman Page, Eddie Kingston y HOOK vs. Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs
-
TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – PRIMERA RONDA: Mercedes Moné y Athena vs. Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale)
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 5 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Bayou Music Center, Houston, Texas.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales