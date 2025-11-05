AEW DYNAMITE 5 DE NOVIEMBRE 2025 .— El Campeón Mundial AEW, ‘Hangman’ Adam Page, está a las puertas de su segunda defensa titular ante Samoa Joe, pero a diferencia de su primer duelo, el que tendrán en Full Gear estará lleno de odio, pues Joe dejó atrás la diplomacia, comportándose como un rudo desalmado. Este miércoles, Hangman formará equipo con Eddie Kingston y con un viejo aliado de Joe: el maestro de los súplexs, HOOK, para hacer frente a Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs, un choque que servirá para despresurizar un poco el ambiente antes del pay-per-view. La acción de AEW Dynamite se emite desde The Bayou Music Center en Houston, Texas.
En lucha de la primera ronda del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Mercedes Moné y Athena se medirán con Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale).
AEW Dynamite 5 de noviembre 2025
