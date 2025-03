AEW DYNAMITE 5 de marzo 2025 | Resultados en vivo | Cope vs. Wheeler Yuta 1.-Will Ospreay, Mark Briscoe, Orange Cassidy y Powerhouse Hobbs vs. 'Bad Apple' Bryan Keith, Brian cage, Lance Archer y Mark Davis.

Cage carga a Ospreay y lo azota en la lona, no sin antes usar a Ospreay de pesa. Luego, lo arrincona en el esquinero y lo aplasta con Lariat, bueno, en realidad tres seguidos. Para segundos luego, ser sorprendido por Corbata de Ospreay y big Boot. Recibe relevo Briscoe, rebota en las cuerdas y sorprende a Cage con kung Fu Redneck. Briscoe ve cómo cage se va a su esquina, lo monta y le da seis puñetazos, pero Ospreay cual competitivo toma el relevo y le da diez puñetazos seguidos, Hobss decide hacer lo mismo y le da trece... Cassidy no es menos así que sube y bueno le da un puñetazo en la cabeza, Cage reacciona, Jackhammer. Le da el relevo a Archer, arrodilla a Cassidy en el centro del ring y le da con el antebrazo en el pecho. Recibe relevo Davis, Scoop Slam y remata con Sentón. El público le grita: 'You Sold out!' Cage regresa a la contienda, le clava un machetazo en el pecho a Cassidy, luego lo carga y parece que será Suplex pero es Militar Press Slam. Otra vez cargan a Cassidy en el aire y ahora sí es Súplex. Davis quiere ser popular y como todos lo hacían él también decide azotar en la lona a Cassidy con Súplex. Recibe relevo Keith y se come un Snap Suplex de Cassidy, corre a darle el relevo a Davis quien evita que Cassidy dé el relevo. Lo cual no es efectivo porque Hobbs lo recibe, inicia así una serie de codazos a la cara entre Hobbs y Davis, rebotan en las cuerdas y Hobbs lo taclea. Tiempo después, Cassidy se monta en los hombros de Hobbs y se lanza en Elbow Drop, cubre Hobbs, rompe la cuenta Keith... Los aficionados le gritan: 'You Fuck up!' Para su suerte Davis lo salva, pero le roba el relevo, Keith le da dos patadas a la cara a Hobbs, éste lo calma con Lariat. Recibe relevo Ospreay y Springboard Elbow. Davis se come un Spinebuster cortesía de Hobbs. Ahora son Keith y Cassidy en el ring, Avalanche Explorer Suplex de Keith. Nadie sabe para quién trabaja, Archer toma una silla, Briscoe la toma amablemente, la pone, rebota en las cuerdas, salta sobre ella y Tope con giro. Mientras tanto en el ring, Ospreay le saca la victoria por cuenta de 3, luego de usar su finisher sobre Keith.