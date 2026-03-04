AEW DYNAMITE 4 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 4 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el Don Haskins Center en El Paso, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) venció a El Clon (**** 1/2)
- Gabe Kidd venció a Orange Cassidy (****)
- Kevin Knight venció a Mansoor (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron (c) vencieron por DQ a Megan Bayne y Penélope Ford (***)
- Brody King venció a Mark Davis (****)
- MILE HIGH MADNESS: ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Dax Harwood, Cash Wheeler, Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)
► Momentos clave
- El Clon sorprendió poniéndosele al tú pot tú a Jon Moxley, hasta que Moxley encadenó una serie de castigos despiadados que lo llevaron a la victoria final con un Paradigm Shift.
- Después de un intercambio intenso, Gabe Kidd arrastró al réferi delante de Orange Cassidy para contrarrestar su ataque y remató con un martinete, consiguiendo la victoria más sorpresiva de la noche.
- Kevin Knight tomó control total sbre Mansoor tras una serie de maniobras aéreas culminadas con un UFO Splash desde lo alto, sellando el triunfo con su velocidad frente a la fuerza.
- La lucha por el Campeonato Femenil de Parejas AEW cambió cuando Lena Kross apareció inesperadamente para atacar a Willow Nightingale, provocando una descalificación y una retención controvertida de los títulos (con Ford lesionada).
- Tras un duelo físico brutal, Brody King dominó a Mark Davis con un lariat seguido de golpes repetidos, luego de resistir una serie de ofensivas, para cerrar el combate y, después, emitir un reto directo a Swerve Strickland de cara a Revolution.
- EJack Perry y los Young Bucks combinados conectaron el BTE Trigger sobre Ricochet, seguido de la ofensiva final de Perry, para capturar la caída y llevarse el encuentro.
► Cartelera AEW Dynamite 4 de marzo 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Thunder Rosa.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Kevin Knight.
- The Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vs. The Inspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) (debut en AEW).
- Orange Cassidy y Darby Allin vs. Clark Connors y Gabe Kidd.
- Jon Moxley vs. Hechicero.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Don Haskins Center El Paso, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
.