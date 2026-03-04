AEW DYNAMITE 4 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 4 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el Don Haskins Center en El Paso, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley (Campeón Continental AEW) (c) venció a El Clon (**** 1/2) Gabe Kidd venció a Orange Cassidy (****) Kevin Knight venció a Mansoor (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron (c) vencieron por DQ a Megan Bayne y Penélope Ford (***) Brody King venció a Mark Davis (****) MILE HIGH MADNESS: ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson, Nick Jackson, Dezmond Xavier y Zachary Wentz vencieron a Dax Harwood, Cash Wheeler, Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 4 de marzo 2026

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Thunder Rosa.

Thekla (c) vs. Thunder Rosa. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Kevin Knight.

MJF (c) vs. Kevin Knight. The Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vs. The Inspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) (debut en AEW).

Orange Cassidy y Darby Allin vs. Clark Connors y Gabe Kidd.

Jon Moxley vs. Hechicero.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Don Haskins Center El Paso, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato Mundial Femenil AEW

Thekla (c) vs. Thunder Rosa Thekla Retiene 75% Es más probable que Thekla entre a Revolution como campeona. Esta es una defensa de declaración, no un cambio de título. Campeonato Mundial AEW

MJF (c) vs. Kevin Knight MJF Retiene 95% Knight brillará pero esta lucha sirve para mantener a MJF fuerte antes de Revolution. No habrá sorpresa. The Brawling Birds vs. The Inspiration

Jamie Hayter y Alex Windsor vs. Cassie Lee y Jessie McKay (Debut en AEW) Brawling Birds 70% AEW quiere construir momentum detrás de Hayter y Windsor. The Inspiration puede absorber la derrota en su debut. Lucha en Parejas

Orange Cassidy y Darby Allin vs. Clark Connors y Gabe Kidd Cassidy y Allin 51% La combinación de experiencia y química de Cassidy y Allin supera la agresividad de Connors y Kidd. Lucha Individual

Jon Moxley vs. Hechicero Jon Moxley 97% Moxley necesita mantener su dominio como Campeón Continental antes de su combate sin límite de tiempo contra Takeshita en Revolution. * AEW Dynamite rumbo a Revolution 2026