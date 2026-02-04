Este miércoles 4 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Kenny Omega venció a Rocky Romero (***) ELIMINATOR MATCH Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****) CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****) Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026

CONTENDER’S SERIES: Kenny Omega vs. Andrade el Ídolo.

Kenny Omega vs. Andrade el Ídolo. CONTENDER’S SERIES: ‘Hangman’ Adam Page vs. Mark Davis.

‘Hangman’ Adam Page vs. Mark Davis. CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Jack Perry.

Ricochet (c) vs. Jack Perry. ELIMINATOR MATCH: MJF vs. Brody King.

MJF vs. Brody King. Regreso a la acción de The Young Bucks.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 4 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, Las Vegas, Nevada.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales