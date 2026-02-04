Este miércoles 4 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde el Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Kenny Omega venció a Rocky Romero (***)
- ELIMINATOR MATCH Jon Moxley (c) venció a Ace Austin (****)
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) retuvo ante El Clon (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) retuvo ante Thekla (***)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Mark Davis y Jake Doyle (****)
- Andrade el Idolo venció a Swerve Strickland (****)
► Momentos clave
- Kenny Omega venció a Rocky Romerocerró el combate con una V-Trigger seguida de la One-Winged Angel y luego estableció su intención de luchar por el Campeonato Mundial AEW.
- Después de un intenso intercambio de machetazos y llaves, Jon Moxley aplicó su Death Rider para derrotar a Ace Austin evitando darle una oportunidad por el título continental.
- En una lucha sumamente espectacular, Mark Briscoe retuvo el Campeonato TNT con una rodada a espaldas tras un intercambio de ofensivas entre ambos.
- Kris Statlander resistió varios ataques de Thekla y selló la victoria con su finisher Wednesday Night Fever para retener su campeonato.
- FTR retuvo el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Mark Davis y Jake Doyle tras aplicarle el Shatter Machine a Davis, gracias auna distracción de los Death Riders.
- Andrade usó una distracción para conectar un golpe bajo y luego su movida final DM para derrotar a Swerve Strickland y avanzar en el camino hacia el campeonato mundial.
► Cartelera AEW Dynamite 4 de febrero 2026
- CONTENDER’S SERIES: Kenny Omega vs. Andrade el Ídolo.
- CONTENDER’S SERIES: ‘Hangman’ Adam Page vs. Mark Davis.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Jack Perry.
- ELIMINATOR MATCH: MJF vs. Brody King.
- Regreso a la acción de The Young Bucks.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 4 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Pearl Concert Theater at the Palms Casino Resort, Las Vegas, Nevada.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales