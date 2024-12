AEW DYNAMITE 4 DE DICIEMBRE 2024 .— En la segunda semana del Continental Classic, veremos el choque de los dos líderes de la Liga Azul: Shelton Benjamin y Kyle Fletcher. Ambos llevan tres puntos después de derrotar a Mark Briscoe y The Beast Mortos, respectivamente. Los otros dos participantes de esta liga, Kazuchika Okada y Daniel García, sólo llevan un punto, dado que empataron en su lucha celebrada en Collision. Esto significa que el ganador de esta lucha no solo llevará la delantera, sino que también tendrá una ventaja muy cómoda. ¿Podrá la experiencia y técnica de Benjamin superar la velocidad y creatividad de Fletcher? La acción de AEW Dynamite se emite desde The Fishers Event Center, en Fishers, Indiana.

En la Liga Dorada veremos a Brody King vs. Claudio Castagnoli, quienes la semana pasada vencieron a dos de los favoritos: King a Darby Allin y Castagnoli a Ricochet. El otro puntero de este grupo es Will Ospreay, que también lleva tres punto obtenidos al vencer en Collision a Juice Robinson.

PAC enfrentará a Jay White después de los problemas que tuvieron en Full Gear. PAC buscará evitar que White se posicione como retador al título mundial, en poder de Jon Moxley.

En el episodio anterior, Max Caster se burló de Swerve Strickland cuando éste era entrevistado en backstage. Furioso, Strickland le dio una golpiza. Pero la cosa no quedará allí, pues este miércoles los veremos en mano a mano.

Además, veremos la Dynamite Dozen Battle Royal, la cual determinará al próximo retador por el Dynamite Diamond Ring de MJF en Winter is Coming​.

AEW Dynamite 4 de diciembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro