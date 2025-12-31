Este miércoles 31 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde la Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Orange Cassidy (*** 1/2)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Máscara Dorada venció a Roderick Strong (*** 1/2)
- MJF venció a Dustin Waller (** 1/2)
- DYNAMITE DIAMOND RING FINAL: Bandido venció a Ricochet (*** 1/2)
- Marina Shafir venció a Mina Shirakawa (** 1/2)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: Jungle Boy Jack Perry venció a PAC (****)
► Momentos clave
- Konosuke Takeshita tuvo una importante victoria sobre Orange Cassidy que le permitió avanzar a las semifinales del torneo Continental Classic. Con su su Raging Fire selló la victoria.
- Aunque Máscara Dorada y Roderick Strong ya no tenían posibilidades de llegar a las finales, dieron un gran encuentro. Dorada resistió un End of Heartache y remató con un Shooting Star Press.
- MJF venció fácilmente a Dustin Waller antes de ser interrumpido por la llegada de Hangman Page y Swerve Strickland para añadir gasolina al fuego de su rivalidad.
► Cartelera AEW Dynamite 31 de diciembre 2025
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Willow Nightingale.
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Jack Perry.
- Mensaje del nuevo Campeón Mundial AEW, MJF.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 31 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Liberty First Credit Union Arena, Omaha, Nebraska
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales