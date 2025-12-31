AEW DYNAMITE 31 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Dynamite 31 de diciembre 2025 | Mercedes Moné vs. Willow Nightingale

Este miércoles 31 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde la Liberty First Credit Union Arena, de Omaha, Nebraska. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Konosuke Takeshita venció a Orange Cassidy (*** 1/2)
  2. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Máscara Dorada venció a Roderick Strong (*** 1/2)
  3. MJF venció a Dustin Waller (** 1/2)
  4. DYNAMITE DIAMOND RING FINAL: Bandido venció a Ricochet (*** 1/2)
  5.  Marina Shafir venció a Mina Shirakawa (** 1/2)
  6. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: Jungle Boy Jack Perry venció a PAC (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 31 de diciembre 2025

Cobertura y resultados AEW Dynamite 31 de diciembre 2025 | Mercedes Moné vs. Willow Nightingale
AEW Dynamite 31 de diciembre 2025.
  • CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Willow Nightingale.
  • CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. Jack Perry.
  • Mensaje del nuevo Campeón Mundial AEW, MJF.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 31 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Liberty First Credit Union Arena, Omaha, Nebraska

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
