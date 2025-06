AEW Dynamite 300 toma forma con tres luchas

Poco más de dos semanas restan para que AEW celebre All In: Texas, y sus principales esfuerzos promocionales se centran en construir tal cita del próximo 12 de julio. Pero antes, la promotora todavía tiene en agenda un show televisivo que lucirá cual PPV: la tricentésima edición de Dynamite.

Y esta llega, sin mayor demora, el próximo miércoles, con un cartel que por lo pronto, ya luce muy prometedor, según los primeros anuncios realizados esta semana durante Dynamite y Collision.

Mercedes Moné buscará en All In: Texas el Campeonato Mundial Femenil AEW que porta Toni Storm, pero podría llegar al evento sin su preciado Campeonato TBS, pues deberá defenderlo ante Mina Shirakawa, buena amiga de «Timeless». El único precedente entre ellas se produjo a principios del presente año, en Wrestle Dynasty, donde precisamente Moné le arrebató el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro a Shirakawa.

Y hablando de precedentes en Japón y previas de All In: Texas, Kazuchika Okada se medirá a Kota Ibushi, recordando que la grave lesión que apartó al «Golden Star» de los rings durante año y medio tuvo lugar durante un duelo contra «The Rainmaker», la final del G1 Climax de 2021. Todo, cuando Okada se enfrentará a Kenny Omega en la función texana con el Campeonato Continental y el Campeonato Internacional sobre la mesa.

Mientras, MJF, AR Fox, Brody King y Anthony Bowens batallarán bajo lucha a cuatro bandas por conseguir el segundo puesto de entrada en el Casino Gauntlet varonil de All In: Texas.

Así luce el cartel de AEW Dynamite 300, a celebrarse en cinco días desde la Toyota Arena de Ontario (California, EEUU).

