AEW DYNAMITE 30 DE OCTUBRE 2024 .— La esperada revancha de WrestleDream entre los Young Bucks y Private Party se llevará a cabo en Fright Night Dynamite, el especial de Halloween de AEW, y promete ser un a lucha para la historia, ya que no solo estará en juego el Campeonato Mundial de Parejas, sino también el destino de Private Party, pues para conseguir esta nueva oportunidad, Zay y Quen acordaron que si son derrotados, deberán disolver su sociedad. Capturar el título no será tarea fácil, considerando la habilidad y experiencia de los Bucks. ¿Seremos testigos de la coronación de nuevos campeones o del final de Private Party? La acción de AEW Collision se emite desde The Bert L. and Iris S. Wolstein Center, en Cleveland, Ohio.

Swerve Strickland se negó a integrarse a The Hurt Syndicate de MVP, cuya lógica es que si no está con ellos, está en su contra, así que este miércoles Strickland deberá enfrentarse al poderoso veterano Shelton Benjamin en un duelo inédito.

Quienes también se enfrentarán por primera serán Kris Statlander y Kamille. La primera está buscando recuperar el favor del público después de una breve etapa como villana, y se puso como reto derrotar a la poderosa guardaespaldas de Mercedes Moné.

Además, Adam Cole se medirá con Buddy Matthews, quien busca demostrar que Cole ya no es lo que era y se ha convertido en un luchador frágil.

AEW Dynamite 30 de octubre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro