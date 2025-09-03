AEW DYNAMITE 3 DE SEPTIEMBRE 2025 .— AEW inicia la segunda semana de su temporada en la mítica ECW Arena presentando una lucha donde la actual Campeona TBS, Mercedes Moné, defenderá el título ante Alex Windsor. Moné, quien conquistó el cetro el 26 de mayo de 2024 al vencer a Willow Nightingale, llega a esta defensa con un reinado de 465 días, consolidándose como una de las campeonas más dominantes de la historia reciente. Windsor ha argumentado que ya hizo que Moné se rindiera y que repetirá la hazaña para destronar a la consagrada y alzar el oro. La acción de AEW Dynamite se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.
En un encuentro de cuatro contra cuatro, ‘Hangman’ Adam Page, Kenny Omega y JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey) se medirán a Kyle Fletcher, Josh Alexander y los Young Bucks.
AEW Dynamite 3 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro