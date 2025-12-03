AEW DYNAMITE 3 DE DICIEMBRE 2025 .— El torneo Continental Classic sigue su curso, y este martes, en un encuentro de la Liga Azul, veremos un duelo fratricida entre Death Riders: Jon Moxley contra Claudio Castagnoli. Ambos llegan con tres puntos, pues la semana pasada Moxley venció a Máscara Dorada, mientras que Castagnoli superó a Orange Cassidy. El suizo quiere mantener una racha que incluye su victoria sobre Gran Guerrero en la Arena México —con la que se convirtió en el Campeón Mundial de Peso Completo CMLL—, y no se tentará el corazón ante el líder de su grupo. ¿Podrá Moxley derrotarlo? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Fishers Event Center en Fishers, Indiana.

En la Liga Dorada veremos a uno de los favoritos: Kyle Fletcher, quien la semana pasada obtuvo sus primeros tres puntos tras vencer al actual Campeón Continental, Kazuchika Okada. Su rival será Kevin Knight, quien dio la sorpresa al derrotar a Darby Allin.

Y también en la Liga Dorada, Kazuchika Okada se medirá con PAC, quien la semana pasada obtuvo tres puntos mediante una victoria sobre ‘Speedball’ Mike Bailey.

Además, en la semifinal del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW, las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) enfrentarán en un Hardcore Holiday Death Match a Megan Bayne y Marina Shafir. Las vencedoras irán a la final contra las Babes of Wrath (Harley Cameron y Willow Nightingale).

AEW Dynamite 3 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► Samoa Joe pondrá en juego su Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Eddie Kingston el próximo miércoles en el especial de AEW Dynamite denominado Winter is Coming. Ambos tuvieron su careo oficial previo a esta contienda, y fue todo un caos. Eddie se burló de Joe y le idjo que lucía en traje como si estuviera en una tienda para mascotas. Joe habló del gran potencial de Hook a futuro y dijo que no quiere que se quede como alguien como Kingston, quien nunca pudo alcanzar todo el potencial y todo el éxito.

AEW DYNAMITE 3 de diciembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli ►1- CONTINENTAL CLASSIC; GOLD LEAGUE: Kazuchika Okada vs. PAC La semana pasada empezó el Torneo Continental Classic, y esta semana, Kazuchika Okada va por sus primeros tres puntos, tras perder de manera sorprendente en su primera lucha ante Kyle Fletcher. Por su parte, PAC venció a Mike Bailey en Collision para ganar sus primeros tres puntos. Este fue su segundo mano a mano, luego de que en AEW Dynasty 2024, Okada venciera a PAC en su primera defensa titular del Campeonato Continental AEW. PAC atacó desde las sogas con un tremento lariat, luego, Okada lo mandó duro contra la barricada y lo metió al ring, en donde le dio puñetazos. Okada atacó a PAC en el esquinero, le dio una patadota en la cara y varios pisotones al cuerpo. Okada evitó un rodillazo directo al rostro y conectó a PAC con patadas voladoras. PAC reaccionó con tacleada de hombro y con un DDT logró una cuenta en dos segundos. Luego, buscó un codazo Okada y antes de volar le mostró el dedo del medio a los fans. PAC reaccionó y le dio varias patadas en el esquinero. Okada conectó un tombstone piledriver y PAC reaccionó con un braibuster desde lo alto del esquinero. PAC conectó un lariat a Okada. El final llegó cuando PAC quiso hacerlo rendir con su Brutalizer, pero Okada reaccionó de forma inteligente. El Final Rodada a espaldas de Kazuchika Okada. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

