Este miércoles 3 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde el Fishers Event Center en Fishers, Indiana. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Kyle Fletcher venció a Kazuchika Okada (****)
- Babes of Wrath vencieron a Sister of Sin (***)
- Jon Moxley venció a Máscara Dorada (***)
- Kevin Knight venció a Darby Allin (*** 1/2)
- Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy (*** 1/2)
► Momentos clave
- Inició el torneo Continental Classic, y el público rápidamente entendió que esta edición del torneo no iba a respetar jerarquías ni reputaciones. El primer gran sacudón llegó cuando Kyle Fletcher consiguió derrotar a Kazuchika Okada.
- Claudio Castagnoli reafirmó esa misma idea en su duelo contra Orange Cassidy. El segundo llegó como favorito, pero Castagnoli dio la sorpresa y se llevó la victoria.
- En otra lucha del torneo, Jon Moxley enfrentó a Mascara Dorada. El mexicano mostró lo mejor de su estilo aéreo, pero Moxley lo atrapó y lo llevó a la lona, forzando su rendición.
► Cartelera AEW Dynamite 3 de diciembre 2025
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Jon Moxley vs. Claudio Castagnoli.
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Kyle Fletcher vs. Kevin Knight.
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: Kazuchika Okada vs. PAC.
- HOLIDAY DEATH MATCH | SEMIFINAL DEL TORNEO PARA CORONAR A LAS PRIMERAS CAMPEONAS MUNDIALES DE PAREJAS AEW: Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne y Marina Shafir.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 3 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Fishers Event Center Fishers, Indiana.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales