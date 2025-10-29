AEW DYNAMITE 29 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 29 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde la Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibara (c) retuvieron ante Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP (****) Jamie Hayter y Queen Aminata vencieron a Skye Blue y Julia Hart vs. Megan Bayne y Penélope Ford vs. Harley Cameron y Willow Nightingale (*** 1/2) Kyle O’Reilly venció por DQ a Jon Moxley (*) Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Claudio Castagnoli, Daniel García y Wheeler Yuta (*** 1/2) CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada vs. Bandido (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 29 de octubre 2025

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Samoa Joe vs. Bobby Lashley vs. Hook vs. Ricochet.

CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Young Bucks vs. FTR vs. JetSpeed vs. Jurassic Express.

TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – PRIMERA RONDA: Queen Aminata y Jamie Hayter vs. Sisters of Sin (Skye Blue y Julia Hart).

Cumbre de la Don Callis Family

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 29 de octubre de 2025.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Bert Ogden Arena Edinburg, Texas.

Hora local y plataforma — referencia: 18:00 H. Centro (CDMX) Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 01:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 02:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 10:00 / 12:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales