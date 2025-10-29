AEW DYNAMITE 29 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 29 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde la Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibara (c) retuvieron ante Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP (****)
- Jamie Hayter y Queen Aminata vencieron a Skye Blue y Julia Hart vs. Megan Bayne y Penélope Ford vs. Harley Cameron y Willow Nightingale (*** 1/2)
- Kyle O’Reilly venció por DQ a Jon Moxley (*)
- Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong vencieron a Claudio Castagnoli, Daniel García y Wheeler Yuta (*** 1/2)
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada vs. Bandido (**** 1/2)
► Momentos clave
- The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata) defendieron el Campeonato Mundiale de Tríos AEW ante The Hurt Syndicate luego de una distracción provocada por miembros de The Demand.
- La estelar de la noche puso frente a frente al campeón unificado Kazuchika Okada contra Bandido. En el momento decisivo, Kazuchika Okada pudo ganar tras conectar su Rainmaker para conservar el campeonato.
- Se anunciaron las llaves para el torneo que coronará a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.
► Cartelera AEW Dynamite 29 de octubre 2025
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Samoa Joe vs. Bobby Lashley vs. Hook vs. Ricochet.
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Young Bucks vs. FTR vs. JetSpeed vs. Jurassic Express.
- TORNEO CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL – PRIMERA RONDA: Queen Aminata y Jamie Hayter vs. Sisters of Sin (Skye Blue y Julia Hart).
- Cumbre de la Don Callis Family
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 29 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Bert Ogden Arena Edinburg, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales