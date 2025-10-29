AEW DYNAMITE 29 DE OCTUBRE 2025 .— Fright Night Dynamite es el especial de noche de brujas de AEW, y en él veremos una lucha de cuatro esquinas que determinará al retador número de uno de ‘Hangman’ Adam Page para Full Gear. Los contendientes serán Samoa Joe, Bobby Lashley, Hook y Ricochet. Todos ellos tienen historias previas que convergen: Joe y Hook tuvieron roces dentro de su propio grupo, Lashley está en rivalidad con Ricochet y sus esbirros, mientras que éste último ha buscado pleito con todo el mundo. ¿Quién de ellos obtendrá la oportunidad por el Campeonato Mundial AEW? La acción de AEW Dynamite se emite desde la Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas.

Otra interesante batalla definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas AEW, en poder de Brodido (Brody King y Bandido). También será de cuatro esquinas, y se deriva de lo sucedido el sábado pasado en Collision. De pronóstico reservado: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vs. The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. JetSpeed (‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight) vs. Jurassic Express (‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus).

También veremos el inicio del torneo que coronará a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Como parte de la primera ronda, Queen Aminata y Jamie Hayter se medirán con las Sisters of Sin (Skye Blue y Julia Hart).

Además, está prevista una cumbre de la Don Callis Family para abordar tensiones internas tras lo ocurrido en WrestleDream.

AEW Fright Night Dynamite 29 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro