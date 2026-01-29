AEW DYNAMITE 28 DE ENERO 2026 .— Un cartelazo es el que ha preparado AEW para este miércoles. Uno de los encuentros programados es un mano a mano de alto calibre entre Swerve Strickland y Andrade el Ídolo, dos de los luchadores más peligrosos y completos del elenco. Andrade lanzó el reto debido a que quiere acercarse al Campeonato Mundial AEW, y para poder aspirar a una oportunidad tiene primero que sortear a otro de los aspirantes, quien es un peligroso obstáculo en el camino de cualquiera. Strickland no rehuyó el desafío, pues quiere seguir presionando por una futura lucha titular contra MJF. La creatividad y agresividad de Swerve chocarán con la técnica y experiencia internacional de Andrade. Será una tremenda lucha, cuyo resultado podría cambiar el panorama de la escena titular. La acción de AEW Dynamite se emite desde el HEB Center, en Cedar Park, Texas.

La Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, pondrá en juego su corona ante Thekla, una retadora que ha ganado impulso rápidamente y que busca destronar a una de las luchadoras más dominantes de la división.

También estará en juego el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Los experimentados FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) expondrán el título ante Mark Davis y Jake Doyle, integrantes de la Don Callis Family.

Además, en otra lucha titular, el Campeón TNT, Mark Briscoe, defenderá el cinturón ante El Clon, quien busca dar el mayor golpe de su carrera.

AEW Dynamite 28 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro