AEW DYNAMITE 28 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Dynamite 28 de enero 2026 | Swerve Strickland vs. Andrade

Este miércoles 28 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde el HEB Center, en Cedar Park, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Samoa Joe venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (** 1/2)
  2. STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vencieron a Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (***)
  3. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (** 1/2)
  4. Kenny Omega venció a Josh Alexander (****)
  5. Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) (***)
  6. Swerve Strickland venció a Kevin Knight (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 28 de enero 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 28 de enero 2026 | Swerve Strickland vs. Andrade
AEW Dynamite 28 de enero 2026.
  • Swerve Strickland vs. Andrade el Ídolo.
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Thekla.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. Mark Davis y Jake Doyle.
  • CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. El Clon.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 28 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: HEB Center, Cedar Park, Texas.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
