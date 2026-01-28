Este miércoles 28 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde el HEB Center, en Cedar Park, Texas. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Samoa Joe venció a ‘Speedball’ Mike Bailey (** 1/2)
- STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vencieron a Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) (***)
- FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (** 1/2)
- Kenny Omega venció a Josh Alexander (****)
- Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) (***)
- Swerve Strickland venció a Kevin Knight (****)
► Momentos clave
- A pesar de la ofensiva aérea de ‘Speedball’ Mike Bailey, Samoa Joe bloqueó sus ataques y lo venció con un brutal Muscle Buster.
- Los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vencieron en una Street Fight a la Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero) tras una serie de maniobras ofensivas incluyendo la combinación Dragonslayer + Curb Stomp de Moxley, asegurando la victoria por detención del réferi.
- En el debut de Alec Price y Jordan Oliver en AEW, el combate fue competitivo, pero FTR logró su finisher Shatter Machine para vencerlos.
- En una tremenda lucha, Kenny Omega venció a Josh Alexander. Luego de un dominio inicial de Alexander y un intercambio físico en ringside, Omega remontó y conectó V-Trigger seguido de su One-Winged Angel para llevarse el triunfo.
- Megan Bayne y Penelope Ford vencieron a las Timeless Love Bombs. El final fue el Doomsday Device para Shirakawa, con ayuda de Marina Shafir evitando que Storm rompiera el conteo.
- Swerve Strickland venció a Kevin Knight tras una serie de maniobras de alto impacto por parte de ambos luchadores. Strickland remata con House Call seguido de Big Pressure para la victoria.
► Cartelera AEW Dynamite 28 de enero 2026
- Swerve Strickland vs. Andrade el Ídolo.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Thekla.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. Mark Davis y Jake Doyle.
- CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe (c) vs. El Clon.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 28 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: HEB Center, Cedar Park, Texas.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales