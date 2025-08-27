AEW DYNAMITE 27 DE AGOSTO 2025 .— Después de la brutal lucha en jaula de Forbidden Door, los Death Riders atacaron a Will Ospreay, dejándolo en malas condiciones. Darby Allin, quien formó parte del equipo de Ospreay, buscará ajustar cuentas con Claudio Castagnoli en una lucha donde la cuenta de tres estará permitida en cualquier parte de la icónica ECW Arena, de Philadelphia, la cual, con su legado extremo, será el escenario perfecto para esta lucha, que seguramente terminará siendo sumamente violenta, pues Darby Allin buscará que los Death Riders paguen ojo por ojo. La acción de AEW Dynamite se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.
Por su parte, Jon Moxley, el líder de los Death Riders, se verá las caras con Daniel García, quien se ofreció a responder al reto que dejó el ataque. ¿Podrá la técnica de García contener al salvaje Mox?
Además, en lucha de relevos, Megan Bayne y Penelope Ford enfrentarán a Kris Statlander y Harley Cameron.
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro