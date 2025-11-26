AEW DYNAMITE 26 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

Este miércoles 26 de noviembre, AEW Dynamite se emitirá desde The Pinnacle, en Nashville, Tennessee. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite + AEW Collision 

  1. VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Bobby Lashley venció a Ricochet (** 1/2)
  2. Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander vencieron a Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2)
  3. VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Shelton Benjamin venció a Mike Bailey (***)
  4. Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
  5. TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Alex Windsor y Riho (** 1/2)
  6. Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****)
  7. TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayney Marina Shafir vencieron a Tay Melo y Anna Jay (** 1/2)
  8. Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada (***)
  9. UNIFICACIÓN DEL CAMPEONATO FEMENIL DE LA TV ROH: Mercedes Moné venció a Red Velvet (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 26 de noviembre 2025

Cobertura y resultados AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin
AEW Dynamite 26 de noviembre 2025.
SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS FEMENIL AEW: Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue)
► Inicio del torneo Continental Classic:
💥LIGA AZUL: Konosuke Takeshita, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Roderick Strong, Orange Cassidy y Máscara Dorada
💥 LIGA DORADA: Darby Allin, PAC, Kevin Knight, Mike Bailey, Kyle Fletcher y Kazuchika Okada

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:  The Pinnacle, Nashville, Tennessee.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos