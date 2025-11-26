Este miércoles 26 de noviembre, AEW Dynamite se emitirá desde The Pinnacle, en Nashville, Tennessee. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite + AEW Collision
- VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Bobby Lashley venció a Ricochet (** 1/2)
- Matt Jackson, Nick Jackson y Josh Alexander vencieron a Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2)
- VENTAJA PARA CASINO GAUNTLET MATCH: Shelton Benjamin venció a Mike Bailey (***)
- Jon Moxley y Claudio Castagnoli vencieron a Orange Cassidy y Roderick Strong (***)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Toni Storm y Mina Shirakawa vencieron a Alex Windsor y Riho (** 1/2)
- Adam Page venció a Katsuyori Shibata (****)
- TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Megan Bayney Marina Shafir vencieron a Tay Melo y Anna Jay (** 1/2)
- Kazuchika Okada venció a Máscara Dorada (***)
- UNIFICACIÓN DEL CAMPEONATO FEMENIL DE LA TV ROH: Mercedes Moné venció a Red Velvet (*** 1/2)
► Momentos clave
- Aunque los Young Bucks, acompañados de Josh Alexander, derrotaron a Scorpio Sky y Top Flight, el conflicto posterior fue tras la lucha, cuando Don Callis exigió a los Bucks que le conectaran a Kenny Omega el BTE Trigger. Se mostraron dubitativos, pero no tuvieron que hacerlo, pues el Jurassic Express apareció al rescate de Omega.
- Con sus respectivas victorias sobre Ricochet y sobre Mike Biley, Bobby Lashley y Shelton Benjamin aseguraron los puestos iniciales en el Casino Gauntlet Match de Full Gear.
- Toni Storm y Mina Shirakawa avanzaron en el torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW. Por su parte, Marina Shafir y Megan Bayne hicieron lo propio.
► Cartelera AEW Dynamite 26 de noviembre 2025
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Pinnacle, Nashville, Tennessee.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales