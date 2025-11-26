AEW DYNAMITE 26 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

por
Cobertura y resultados AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

AEW DYNAMITE 26 DE NOVIEMBRE 2025 .— La primera semifinal del torneo que coronará a las Campeonas Mundiales de Parejas AEW se llevará a cabo este miércoles. Veremos a las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) enfrentar a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue). Quienes salgan con el brazo en alto en este encuentro irán a la gran final ante las ganadoras del duelo de las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne and Marina Shafir. La acción de AEW Dynamite se emitire desde The Pinnacle, en Nashville, Tennessee.

Además, inicia el torneo Continental Classic. Los participantes de la Liga Azul son: Konosuke Takeshita, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Roderick Strong, Orange Cassidy y Máscara Dorada, mientras que en la Liga Dorada estarán Darby Allin, PAC, Kevin Knight, ‘Speedball’ Mike Bailey, Kyle Fletcher y el reinante Campeón Continental AEW, Kazuchika Okada.

AEW Dynamite 26 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Donde ver AEW Dynamite 26 de noviembre 2025 | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin
AEW Dynamite 26 de noviembre 2025.

 

AEW DYNAMITE 26 de noviembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Babes of Wrath vs. Sisters of Sin

1.

El Final

Valoración

0.0

Calidad en el Ring

Narrativa

Intensidad

Pros

Contras

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

Archivo de artículos