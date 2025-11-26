AEW DYNAMITE 26 DE NOVIEMBRE 2025 .— La primera semifinal del torneo que coronará a las Campeonas Mundiales de Parejas AEW se llevará a cabo este miércoles. Veremos a las Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) enfrentar a las Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue). Quienes salgan con el brazo en alto en este encuentro irán a la gran final ante las ganadoras del duelo de las Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne and Marina Shafir. La acción de AEW Dynamite se emitire desde The Pinnacle, en Nashville, Tennessee.
Además, inicia el torneo Continental Classic. Los participantes de la Liga Azul son: Konosuke Takeshita, Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Roderick Strong, Orange Cassidy y Máscara Dorada, mientras que en la Liga Dorada estarán Darby Allin, PAC, Kevin Knight, ‘Speedball’ Mike Bailey, Kyle Fletcher y el reinante Campeón Continental AEW, Kazuchika Okada.
AEW Dynamite 26 de noviembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
