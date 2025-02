AEW DYNAMITE 26 de febrero 2025 | Resultados en vivo | Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy 2.-Will Ospreay vs. 'Bad Apple' Bryan Keith

Le toca el turno a Ospreay, quien tiene una recompensa encima, cortesía de Don Callis, el ambicioso que la quiere reclamar esta noche no es otro que Keith. 'La manzana podrida' y 'El asesino aéreo' inician con toma de referee, que termina con ambos contra las cuerdas, Keith aprovecha que Ospreay lo suelta para darle un codazo a la cara, lo hace rebotar en las cuerdas y Ospreay responde con Corbata. Inician así un concurso de machetazos al pecho, cuando se calienta lo suficiente el pecho, Scoop Slam de Ospreay y Standing Shooting Star Press, inicia la cuenta pero Keith la rompe en 2. Ambos fuera del ring, pero es Ospreay el que se come una Big Boot. Keith lo mete en el ring para darle 2 codazos al hilo en la espalda. Eso no evita que minutos luego, Keith vuelva a sorpreder con Backdrop Suplex. Ospreay es arrinconado en el esquinero y se come un machetazo al pecho, un codazo y Explorer Suplex que lo deja colgando del esquinero. Con Keith arrinconado en el esquinero, Ospreay le devuelve una Big Boot, se sube al esquinero y se proyecta para impactarlo con puñetazo. Ospreay quiere rematar a Keith pero este lo sorprende con rodillazo en seco. Luego de varias fintas, Ospreay le propina un Style Clash, lo quita, se coloca en el esquinero, corre y remata en todo el centro del ring a Keith, inicia el toque de espaldas y llega a 3.