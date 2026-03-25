AEW DYNAMITE 25 DE MARZO 2026 .— Kenny Omega volverá a enfrentar a Swerve Strickland, esta vez en una lucha con la que buscará ser el contendiente número uno al Campeonato Mundial AEW. Pero habrá algo más en juego: Omega apostará su puesto de Vicepresidente Ejecutivo, pues Strickland no planea vencerlo por segunda vez sin ganar nada a cambio. Omega tendrá que emplearse a fondo y echar mano de toda su experiencia para hacer frente a la ambición desmedida de Strickland. Ganar la revancha significa mantener su legado y evitar que Strickland pase de ser el hombre más peligroso de AEW al hombre más poderoso de AEW. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota.
- AEW COLLISION 14 de marzo 2026 | Máscara Dorada vs. Andrade.
- AEW REVOLUTION 2026 | MJF vs. ‘Hangman’ Adam Page.
- AEW DYNAMITE 18 de marzo 2026 | Darby Allin vs. Gabe Kidd.
- AEW COLLISION 21 de marzo 2026 | Kyle Fletcher vs. Robbie Eagles.
La Campeona Mundial AEW, Thekla defenderá el título ante Mina Shirakawa. Thekla acusó a Toni Storm de haber orquestado el ataque por miedo a enfrentarla; ahora, la amiga de Storm, Shirakawa, busca venganza.
En acción individual, Darby Allin se medirá con Rush. Allin viene de una racha imparable en 2026, incluyendo su victoria en el Coffin Match ante Gabe Kidd el 18 de marzo, tras lo cual desafió a MJF por el Campeonato Mundial AEW.
Por su parte, The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) enfrentarán a The Dogs (Clark Connors y David Finlay) en un choque más de una cruenta guerra.
Además, estará presente el Campeón Mundial AEW, MJF.
AEW Dynamite 25 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro