Este miércoles 25 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Will Ospreay venció a Blake Christian (****).
- Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2)
- COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****)
- SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****)
- Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)
► Momentos clave
- Will Ospreay frenó el ímpetu de Blake Christian y lo remató con su hidden blade para lograr una victoria contundente en su regreso al ring.
- La clave estuvo en el dominio brutal del equipo de Jon Moxley, que impuso su ritmo venciendo a Juice Robinson y Ace Austin con autoridad.
- Darby Allin metió a Gabe Kidd dentro del ataúd después de una batalla salvaje que incluso empezó con un choque de auto en el estacionamiento.
- Mike Bailey logró inclinar una lucha muy física a su favor con su velocidad y precisión, sobreviviendo al poder de Mark Davis.
- Mina Shirakawa tuvo que ocupar el lugar de Toni Storm tras el ataque backstage, cambiando por completo el contexto de la lucha, pero pudo vencer a Marina Shafir.
- The Young Bucks y Jungle Jack Perry encontraron la apertura final para llevarse la victoria y cerrar el show con impulso, dejando además la mesa puesta para el siguiente capítulo en la escena de parejas.
► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO MUNDIAL AEW vs. PUESTO DE EVP: Kenny Omega vs. Swerve Strickland.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Mina Shirakawa.
- Darby Allin vs. Rush.
- The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. The Dogs (Clark Connors y David Finlay).
- Presencia del Campeón Mundial AEW, MJF.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 25 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Roy Wilkins Auditorium St. Paul, Minnesota.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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