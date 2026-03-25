Este miércoles 25 de marzo, AEW Dynamite se emitirá desde el Roy Wilkins Auditorium en St. Paul, Minnesota. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Will Ospreay venció a Blake Christian (****). Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a Juice Robinson y Ace Austin (*** 1/2) COFFIN MATCH: Darby Allin venció a Gabe Kidd (****) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Mark Davis (****) SÚPER LIBRE: Mina Shirakawa venció a Marina Shafir (****) Matt Jackson, Nick Jackson y ‘Jungle’ Jack Perry vencieron a Kazuchika Okada, Trent Beretta y Rocky Romero (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 25 de marzo 2026

CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO MUNDIAL AEW vs. PUESTO DE EVP: Kenny Omega vs. Swerve Strickland.

Kenny Omega vs. Swerve Strickland. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Mina Shirakawa.

Thekla (c) vs. Mina Shirakawa. Darby Allin vs. Rush.

The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. The Dogs (Clark Connors y David Finlay).

Presencia del Campeón Mundial AEW, MJF.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 25 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Roy Wilkins Auditorium St. Paul, Minnesota.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

Lucha Predicción Prob. Análisis Contendiente #1 al Campeonato Mundial

Kenny Omega (EVP en juego) vs. Swerve Strickland Kenny Omega Gana 51% Suena interesante ver a Strickland como EVP, pero Omega ya perdió ante Strickland en febrero. La revancha con su EVP en juego favorece ligeramente al fundador de AEW. Campeonato Mundial Femenil AEW

Thekla (c) vs. Mina Shirakawa Thekla Retiene 90% Thekla acaba de asumir el título, y realmene Shirakawa no es una amenaza, pues sólo tiene un triunfo importante reciente. Darby Allin vs. Rush Darby Allin Gana 85% Allin está en una racha imparable en 2026 y acaba de desafiar a MJF por el título. Una victoria aquí lo consolida como el próximo retador. The Conglomeration (Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. The Dogs (Clark Connors y David Finlay) The Conglomeration Gana 60% Strong busca consolidar su alianza con The Conglomeration tras unirse oficialmente. Una victoria aquí sella su lealtad. The Dogs están en reconstrucción tras la derrota en Revolution. MJF responde al desafío de Darby Allin Promo / Confrontación 85% MJF no puede ignorar el desafío de Allin. Vendrá a hablar, insultará al retador y posiblemente acepte la lucha para Dynasty.