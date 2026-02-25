AEW DYNAMITE 25 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Dónde ver AEW Dynamite 25 de febrero 2026 | Jon Moxley vs. El Clon

Este miércoles 25 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde el Mission Ballroom, en Denver, Colorado. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley venció a Mark Davis (****)
  2. CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Mina Shirakawa, Megan Bayne y Marina Shafir (****)
  3. Orange Cassidy y Tomohiro Ishii vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (*** 1/2)
  4. Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a B3CCA y Viva Van (****)
  5. Kevin Knight venció a The Beast Mortos (*** 1/2)
  6. Swerve Strickland venció a Kenny Omega (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 25 de febrero 2026

AEW Dynamite 25 de febrero 2026.
  • El Clon vs. Jon Moxley.
  • Brody King vs. Mark Davis.
  • Gabe Kidd vs. Orange Cassidy.
  • MJF y ‘Hangman’ Adam Page definen estipulación para su lucha en AEW Revolution.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 25 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mission Ballroom, Denver, Colorado.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Jon Moxley vs. El Clon Jon Moxley 90% Necesita recuperar momentum tras la derrota en tríos. Además, Moxley es el campeón.
Brody King vs. Mark Davis Brody King 85% Davis carece de dirección sin Doyle. King necesita victorias para volver a la caza del título.
Orange Cassidy vs. Gabe Kidd Gabe Kidd 60% Kidd necesita establecerse como amenaza. Cassidy puede absorber la derrota.
MJF vs. Page
Selección de Estipulación		 Texas Death Match La estipulación más extrema encaja con la promesa de Page de «nunca más» si pierde.
LA LUCHA SIGUE...
