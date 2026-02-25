Este miércoles 25 de febrero, AEW Dynamite se emitirá desde el Mission Ballroom, en Denver, Colorado. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- ELIMINATOR MATCH POR EL CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley venció a Mark Davis (****)
- CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Mina Shirakawa, Megan Bayne y Marina Shafir (****)
- Orange Cassidy y Tomohiro Ishii vencieron a Gabe Kidd y Clark Connors (*** 1/2)
- Jamie Hayter y Alex Windsor vencieron a B3CCA y Viva Van (****)
- Kevin Knight venció a The Beast Mortos (*** 1/2)
- Swerve Strickland venció a Kenny Omega (*****)
► Momentos clave
- Jon Moxley resistió la ofensiva de Mark Davis y lo venció con su remate para asegurar su posición rumbo a Revolution.
- Willow Nightingale aprovechó que do de sus rivales quedaron fuera del ring tras un intercambio caótico y logró la cuenta de tres sobre Mina Shirakawa retener el título.
- Orange Cassidy y Tomohiro Ishii lograron derrotar a los peligrosos Gabe Kidd y Clark Connors. Ishii absorbió el castigo y pudo vencer a Connors con un potente brainbuster.
- Exitoso debut de las Brawling Birds sobre B3CCA y Viva Van. Alex Windsor y Jamie Hayter se combinaron con un Hart Attack para B3CCA, logrando la cuenta de tres.
- Kevin Knight neutralizó la fuerza bruta de The Beast Mortos con su velocidad y cerró el combate tras una espectacular plancha para conseguir el triunfo.
- Tras conseguir la victoria, Swerve Strickland atacó brutalmente a Kenny Omega con una cadena y lo remató sobre la mesa de comentaristas.
► Cartelera AEW Dynamite 25 de febrero 2026
- El Clon vs. Jon Moxley.
- Brody King vs. Mark Davis.
- Gabe Kidd vs. Orange Cassidy.
- MJF y ‘Hangman’ Adam Page definen estipulación para su lucha en AEW Revolution.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 25 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mission Ballroom, Denver, Colorado.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales