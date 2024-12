AEW DYNAMITE 25 DE DICIEMBRE 2024 .— El torneo Continental Classic llega a su última fecha en el episodio navideño de Dynamite, grabado en el Hammerstein Ballroom de la ciudad de New York. Hoy conoceremos a los finalistas, que se enfrentarán el próximo sábado en Worlds End. En la Liga Azul destaca el encuentro en el cual el actual poseedor del Campeonato Continental AEW, Kazuchika Okada (7 puntos) se juega el torneo y el título en la lucha que sostendrá contra Shelton Benjamin (6 puntos). ¿Podrá el astro nipón mantener el oro y defenderlo en el último PPV del año? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.

También en la Liga Azul veremos la lucha entre Kyle Fletcher (9 puntos) y Daniel García (7 puntos).

En la Liga Dorada, otro de los favoritos, Will Ospreay (6 puntos) enfrentará a Brody King (6 puntos).

Otro de la Liga Dorada: Ricochet (9 puntos) vs. Darby Allin (6 puntos).

Y también en la Liga Dorada, Claudio Castagnoli (9 puntos) busca cerrar como líder ante Komander (0 puntos).

Además, en mano a mano, Toni Storm se medirá con Taya Valkyrie.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro