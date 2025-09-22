AEW DYNAMITE 24 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 24 de septiembre, AEW Dynamite se emitirá desde el Petersen Events Center, en Pittsburgh, Pennsylvania. Será otra gran noche con luchas de alto impacto con las secuelas de AEW All Out.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Jon Moxley venció a Roderick Strong (***)
- Bobby Lashley venció a Toa Liona (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE ALL OUT: Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Juice Robinson y Colten Gunn (** 1/2)
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Máscara Dorada venció a The Beast Mortos (*** 1/2)
- SÚPER LIBRE: Thekla venció a Queen Aminata (*** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE ALL OUT: Kevin Knight y Mike Bailey vencieron a Kip Sabian y Killswitch (*** 1/2)
- Riho venció a Robyn Renegade (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA LA LUCHA DE ESCALERAS DE ALL OUT: Hechicero y Josh Alexander vencieron a Dante Martin y Darius Martin (*** 1/2)
► Cartelera AEW Dynamite 24 de septiembre 2025
Estos son los combates y segmentos confirmados para Dynamite el 24 de septiembre:
► The Conglomeration (Mark Briscoe, Hologram y un compañero misterioso) vs. Don Callis Family (Hechicero, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita).
► Tony Khan hará un anuncio importante.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2025.
Horario (referencia): .
Sede: Petersen Events Center, en Pittsburgh, Pennsylvania.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales