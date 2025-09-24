AEW DYNAMITE 24 de septiembre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | The Conglomeration vs. Don Callis Family

AEW DYNAMITE 24 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este miércoles en Pittsburgh, The Conglomeration (Mark Briscoe, Hologram y un compañero misterioso) entrarán en acción para enfrentarse a tres miembros de la Don Callis Family: Hechicero, Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Esta lucha se anunció durante All Out, en un segmento donde Briscoe dejó claro que aún tiene cuentas pendientes con el grupo de Callis. Briscoe pidió un tercer compañero para el duelo, y lo que parecía un guiño a un regreso ya confirmado es que ese aliado podría ser Orange Cassidy, cuya frase «whatever» fue implicada tras una llamada telefónica. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Petersen Events Center, en Pittsburgh, Pennsylvania.

Además, se ha anunciado que el presidente de AEW, Tony Khan hará un importante anuncio.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

