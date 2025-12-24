AEW DYNAMITE 24 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Este miércoles 24 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde el Manhattan Center, de New York City, New York. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Roderick Strong (*** 1/2)
  2. LUCHA DE TRÍOS POR 1 MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (****)
  3. Mercedes Moné, Athena, Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm, Mina Shirakawa (***)
  4. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: PAC venció a Kyle Fletcher (****)
  5. DYNAMITE DIAMOND RING BATTLE ROYALE: ganadores Ricochet y Bandido (***)
  6. TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL:  Orange Cassidy venció a Máscara Dorada (***)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 24 de diciembre 2025

Cobertura y resultados AEW Dynamite 24 de diciembre 2025 | Ricochet vs. Bandido
  • DYNAMITE DIAMOND RING 2025: Ricochet vs. Bandido.
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy.
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Roderick Strong vs. Máscara Dorada.
  • CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: PAC vs. Jungle Jack Perry.
  • Mina Shirakawa vs. Marina Shafir.
  • El regreso de MJF a la competencia.
  • Segmento Cara a Cara: Kris Statlander vs. Jamie Hayter.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 24 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Manhattan Center, New York City, New York

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
