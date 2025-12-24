Este miércoles 24 de diciembre, AEW Dynamite se emitirá desde el Manhattan Center, de New York City, New York. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC; LIGA AZUL: Jon Moxley venció a Roderick Strong (*** 1/2)
- LUCHA DE TRÍOS POR 1 MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero (****)
- Mercedes Moné, Athena, Marina Shafir y Megan Bayne vencieron a Willow Nightingale, Harley Cameron, Toni Storm, Mina Shirakawa (***)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA DORADA: PAC venció a Kyle Fletcher (****)
- DYNAMITE DIAMOND RING BATTLE ROYALE: ganadores Ricochet y Bandido (***)
- TORNEO CONTINENTAL CLASSIC 2025; LIGA AZUL: Orange Cassidy venció a Máscara Dorada (***)
► Momentos clave
- Jon Moxley y Roderick Strong tuvieron un duelo intenso donde Strong presionó desde el primer intercambio. Moxley resistió cada embestida y contragolpeó con fuerza cuando más lo necesitaba. Finalmente, aplicó su Death Rider para llevarse la victoria y sumar puntos en la Continental Classic.
- The Elite y la Don Callis Family ofrecieron caos total con ataques a alta velocidad. Los Bucks y Kenny Omega dominaron con sincronía, manteniendo la ofensiva ante las constantes respuestas de sus oponentes. Un One-Winged Angel combinado selló la victoria para The Elite ante un estruendoso público.
- Athena, Mercedes Moné, Marina Shafir y Megan Bayne impusieron su poder colectivo sobre Babes Of Wrath y las Timeless Love Bombs. El empuje de Moné y compañía acabó con una caída decisiva tras una ofensiva concertada.
- La lucha entre PAC y Kyle Fletcher fue un choque de estilos bien equilibrado. Fletcher respondió con resiliencia a los ataques rápidos y técnicos de PAC, manteniendo la lucha competitiva. PAC aprovechó su agilidad para culminar con un Black Arrow y llevarse la victoria.
- La campal por el Dynamite Diamond Ring fue un frenesí de eliminaciones rápidas y alianzas temporales. Ricochet y Bandido destacaron entre los últimos hombres en pie, superando a rivales de gran calibre. Su final cerró la batalla con ambos avanzando para un enfrentamiento futuro por el anillo.
- Orange Cassidy y Máscara Dorada ofrecieron un duelo de intercambio técnico y secuencias creativas frente a la fanaticada inglesa. Cassidy mantuvo paciencia y ritmo, contrarrestando los ataques aéreos del luchador mexicano. Al final, una combinación de su estilo pausado lo llevó a la victoria.
► Cartelera AEW Dynamite 24 de diciembre 2025
- DYNAMITE DIAMOND RING 2025: Ricochet vs. Bandido.
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy.
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA AZUL: Roderick Strong vs. Máscara Dorada.
- CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA: PAC vs. Jungle Jack Perry.
- Mina Shirakawa vs. Marina Shafir.
- El regreso de MJF a la competencia.
- Segmento Cara a Cara: Kris Statlander vs. Jamie Hayter.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 24 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Manhattan Center, New York City, New York
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales