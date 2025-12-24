AEW DYNAMITE 24 DE DICIEMBRE 2025 .— AEW celebra la Noche Buena en la ciudad de New York, y además de la recta final del torneo Continental Classic veremos la lucha por el Dynamite Diamond Ring en su edición 2025, que será entre Ricochet y Bandido. Uno, el Campeón Nacional AEW; el otro, el Campeón Mundial ROH. Ambos tienen las credenciales suficientes para llevarse el prestigioso anillo, el cual le asegurará una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW para el próximo Maximum Carnage en enero. ¿Quién logrará salir con el brazo en alto a unas horas de la Navidad? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Hammerstein Ballroom, en New York City, New York.

En cuanto a las luchas del Continental Classic, veremos a Konosuke Takeshita vs. Orange Cassidy y a Roderick Strong vs. Máscara Dorada en la Liga Azul, mientras que en la Liga Dorada se enfrentarán PAC y Jungle Jack Perry.

Habrá un mano a mano entre Mina Shirakawa y Marina Shafir; y la aparición de MJF, compitiendo por primera vez desde All Out 2025.

También está programado un segmento cara a cara entre la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander y Jamie Hayter, a unos días de Worlds End.

AEW Dynamite 24 de diciembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro