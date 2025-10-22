AEW DYNAMITE 22 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este miércoles 22 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde el Boeing Center at TechPort en San Antonio, Texas, Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite y AEW Collision
- AEW DYNAMITE + AEW COLLISION 15 de octubre 2025 | Kenny Omega y Jurassic Express vs. Don Callis Family.
- Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Bobby Lashley y Shelton Benjamin (***)
- Claudio Castagnoli venció a Roderick Strong (*** 1/2)
- Kenny Omega, Jack Perry y Luchasaurus vencieron a Mark Davis, Hechicero y Josh Alexander (****)
- Jamie Hayter venció a Skye Blue (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (c) retuvieron ante Rush, Dralístico y The Beast Mortos (****)
- Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Orange Cassidy y Kyle O’Reilly (****)
- Megan Bayne Venció a Harley Cameron (*** 1/2)
- Brody King, Bandido y Mark Briscoe vencieron a Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher (**** 1/2)
► Momentos clave
- En el show previo a WrestleDream, luego del concluido el combate entre Death Riders y The Conglomeration, Darby Allin quiso ayudar a los técnicos, pero resultó seriamente aporreado por los aliados de Jon Moxley, quienes lo dejaron en malas condiciones para su combate I Quit del PPV del sábado.
- Mark Briscoe, Bandido y Brody King vencieron a Don Callis Family, pese a que tras la lucha fueron atacados por Kyle Flecher y Kazuchika Okada. Brodido ponía en juego el Campeonato Mundial de Parejas en WrestleDream.
- Jack Perry y Luchasaurus se han vuelto a reunir como equipo y junto a Kenny Omega se llevaron victoria frente a otros miembros de Don Callis Family, el combate fue n calentamiento para la lucha entre Jurassic Express y The Young Bucks en WrestleDream.
► Cartelera AEW Dynamite 22 de octubre 2025
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Bandido.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP).
- Revelación de las llaves del torneo para definir a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 22 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Boeing Center at TechPort San Antonio, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|01:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|02:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|09:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|10:00 / 12:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales