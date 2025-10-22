AEW DYNAMITE 22 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Dynamite 22 de octubre 2025 | Kazuchika Okada vs. Bandido

Este miércoles 22 de octubre, AEW Dynamite se emitirá desde el Boeing Center at TechPort en San Antonio, Texas,  Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite y AEW Collision

  1. Bishop Kaun y Toa Liona vencieron a Bobby Lashley y Shelton Benjamin (***)
  2. Claudio Castagnoli venció a Roderick Strong (*** 1/2)
  3. Kenny Omega, Jack Perry y Luchasaurus vencieron a Mark Davis, Hechicero y Josh Alexander (****)
  4. Jamie Hayter venció a Skye Blue (*** 1/2)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs (c) retuvieron ante Rush, Dralístico y The Beast Mortos (****)
  6. Wheeler Yuta y Daniel García vencieron a Orange Cassidy y Kyle O’Reilly (****)
  7. Megan Bayne Venció a Harley Cameron (*** 1/2)
  8. Brody King, Bandido y Mark Briscoe vencieron a Lance Archer, Rocky Romero y Kyle Fletcher (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 22 de octubre 2025

Cobertura y resultados AEW Dynamite 22 de octubre 2025 | Kazuchika Okada vs. Bandido
AEW Dynamite 22 de octubre 2025.
  • CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Bandido.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs) (c) vs. Hurt Syndicate (Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP).
  • Revelación de las llaves del torneo para definir a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 22 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Boeing Center at TechPort San Antonio, Texas.

Hora local y plataforma — referencia: 18:00 H. Centro (CDMX)
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 01:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 02:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 09:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 10:00 / 12:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
LA LUCHA SIGUE...
