AEW DYNAMITE 21 DE ENERO 2026 .— Kenny Omega reapareció la semana pasada en Maximum Carnage, donde dejó claro que su objetivo es volver a contender por el Campeonato Mundial AEW y necesita acumular victorias. Su escalera a la cima comienza con este duelo ante Josh Alexander, representante de la Don Callis Family. Omega aceptó el desafío para demostrar que sigue siendo una de las principales figuras de AEW, pero no le será fácil avanzar, pues Alexander es también un excampeón mundial, además de ser el hombre que rompió la pierna de Kota Ibushi y envió al propio Omega al hospital, y seguramente buscará imponerse y fortalecer su propia posición y ambiciones. La acción de AEW Dynamite se emite desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida.
En otro interesante mano a mano, Swerve Strickland enfrentará a Kevin Knight. Este último, que viene de conquistar el Campeonato Mundial de Tríos AEW al lado de ‘Hangman’ Adam Page y ‘Speedball’ Mike Bailey, buscará igualar al veterano Strickland.
Por su parte, “‘Speedball’ Mike Bailey, hará frente a Samoa Joe, quien busca venganza tras la derrota de The Opps.
Las Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) se enfrentarán a Megan Bayne y Penelope Ford en otro choque que promete electrizar a la división femenil de AEW.
Además, en un Street Fight, los Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) se medirán con la Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero), una contienda sin reglas que promete extremos niveles de violencia.
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro