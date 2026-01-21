AEW DYNAMITE 21 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Kenny Omega vs. Josh Alexander

Este miércoles 21 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. Darby Allin venció a PAC (*** 1/2)
  2. ‘Hangman’ Adam Page venció a Bryan Keith (***)
  3. Brody King venció a Jon Cruz (*)
  4. Mark Davis y Jake Doyle vencieron a JetSpeed, Gates of Agony y The Young Bucks (*** 1/2)
  5. Triangle of Madness vencieron a Kris Statlander y Babes of Wrath (*** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF retuvo ante Bandido (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 21 de enero 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 21 de enero 2026 | Kenny Omega vs. Josh Alexander
AEW Dynamite 21 de enero 2026.
  • Kenny Omega vs. Josh Alexander.
  • Swerve Strickland vs. Kevin Knight.
  • ‘Speedball’ Mike Bailey vs. Samoa Joe.
  • Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne y Penelope Ford.
  • STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vs. Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero).

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 21 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Addition Financial Arena, Orlando, Florida.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV)
Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales
