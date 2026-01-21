Este miércoles 21 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite

Darby Allin venció a PAC (*** 1/2) ‘Hangman’ Adam Page venció a Bryan Keith (***) Brody King venció a Jon Cruz (*) Mark Davis y Jake Doyle vencieron a JetSpeed, Gates of Agony y The Young Bucks (*** 1/2) Triangle of Madness vencieron a Kris Statlander y Babes of Wrath (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF retuvo ante Bandido (****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 21 de enero 2026

Kenny Omega vs. Josh Alexander.

Swerve Strickland vs. Kevin Knight.

‘Speedball’ Mike Bailey vs. Samoa Joe.

Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne y Penelope Ford.

STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vs. Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero).

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 21 de enero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Addition Financial Arena, Orlando, Florida.

Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México) Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 TBS (TV) y HBO Max (streaming) Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 21:00 TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Panamá 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales Europa Occidental — Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio) Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania 03:00 (día siguiente) DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país Asia — Japón 10:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland) 11:00 / 13:00 (día siguiente) AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país) Resto de África y Oriente Medio Varía según zona horaria AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales