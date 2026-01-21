Este miércoles 21 de enero, AEW Dynamite se emitirá desde la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- Darby Allin venció a PAC (*** 1/2)
- ‘Hangman’ Adam Page venció a Bryan Keith (***)
- Brody King venció a Jon Cruz (*)
- Mark Davis y Jake Doyle vencieron a JetSpeed, Gates of Agony y The Young Bucks (*** 1/2)
- Triangle of Madness vencieron a Kris Statlander y Babes of Wrath (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF retuvo ante Bandido (****)
► Momentos clave
- Darby Allin dejó en malas condiciones a PAC tras conectar varios Coffin Drops, y finalmente lo hizo rendir con el Scorpion Deathlock
- La intervención de Big Bill favoreció a Bryan Keith en su lucha contra ‘Hangman’ Adam Page, pero la aparición de Swerve Strickland permitió que Page recuperara el control. La secuencia culminante fue el Buckshot Lariat de Page para la victoria
- Brody King venció fácilmente a Jon Cruz, venciéndolo con una Gonzo Bomb para una victoria contundente.
- Mark Davis y Jake Doyle ganaron el cuadrangular de parejas tras un martinete de Davis a Kevin Knight para asegurar la victoria y convertirse en los nuevos retadores al Campeonato Mundial de Parejas AEW.
- El Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue) superó a la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, y a las Campeonas Mundiales de Parejas AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron. La clave fue un spear que dejó a Statlander vulnerable y permitió a Thekla asegurar la cuenta de tres.
- Bandido le disputó el Campeonato Mundial AEW a MJF. El mexicano llevó la ofensiva con movimientos espectaculares como el 21-plex, pero no logró mantener el puente para un conteo. MJF terminó dominando aplicando un Crossface que rindió a Bandido, reteniendo el título.
► Cartelera AEW Dynamite 21 de enero 2026
- Kenny Omega vs. Josh Alexander.
- Swerve Strickland vs. Kevin Knight.
- ‘Speedball’ Mike Bailey vs. Samoa Joe.
- Timeless Love Bombs (Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne y Penelope Ford.
- STREET FIGHT: Death Riders (Jon Moxley, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vs. Don Callis Family (Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero).
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 21 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Addition Financial Arena, Orlando, Florida.
Hora local y plataforma — referencia: 19:00 H. Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|TBS (TV) y HBO Max (streaming)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|TSN / canal local (según mercado) y AEW Plus (suscripción vía TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|ViX y/o AEW Plus (TrillerTV) / canales locales según mercado
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|ViX (streaming, LATAM) y/o AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV)
|Cono Sur — Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|ViX y AEW Plus (TrillerTV) / proveedores locales
|Europa Occidental — Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) en muchos mercados; en algunos países europeos puede distribuirse a través de DAZN u operadores locales (varía por territorio)
|Europa continental — España, Francia, Italia, Alemania
|03:00 (día siguiente)
|DAZN en territorios cubiertos por su acuerdo y/o AEW Plus (TrillerTV) — confirmar en tu país
|Asia — Japón
|10:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y/o plataformas locales (p. ej. acuerdos puntuales con NJPW World en el pasado); consultar oferta local
|Oceanía — Australia (Sídney), Nueva Zelanda (Auckland)
|11:00 / 13:00 (día siguiente)
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores locales (varía por país)
|Resto de África y Oriente Medio
|Varía según zona horaria
|AEW Plus (TrillerTV) y distribuidores/regionales locales